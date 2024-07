Kommunalpolitik in Donaueschingen: In der Innenstadt will sie etwas bewegen

In der Innenstadt will sie etwas bewegen

1 Simone Zimmermann zieht für die GUB in den Donaueschinger Gemeinderat ein, in dem sie gerne die Interessen der Allgemeinheit vertreten will. Foto: Anita Reichart

Simone Zimmermann ist neu am Ratstisch und gilt als GUB-Neuling als die zweitbeste Stimmensammlerin. In Donaueschingen will sie viel bewegen – so liegt ihr besonders die Innenstadt am Herzen.









Simone Zimmermann freut sich sehr, dass so viele Wähler ihr das Vertrauen geschenkt haben. „Dieses Ergebnis war eine sehr schöne Überraschung für mich, was mich auch sehr stolz macht. Gleichzeitig ist mir jedoch auch klar, dass dadurch auch eine große Verantwortung mit einhergeht und ich will mich natürlich bemühen, ihr auch gerecht zu werden“, sagt die 34-jährige Mutter einer Tochter.