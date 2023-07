„Der Ortschaftsrat ist einerseits eine vertraute Einrichtung, die nachweislich sehr weise und förderliche Wegweisungen getroffen hat. Es steht aber die Perspektive zur Auflösung des Gremiums bereit“, so die einleitenden Worte von Ortsvorsteher Klemens Schmid.

Im gleichen Atemzug erinnert er daran, dass es sich bei Dietingen um eine von zwei bis drei von mehr als 1100 Gemeinden handle, in denen noch ein Ortschaftsrat im Hauptort bestehe.

Die sechs anwesenden Ortschaftsräte erhalten ein letztes Mal die Gelegenheit, einzeln Stellungnahme zu der Thematik zu beziehen. Zwei von insgesamt acht Dietinger Ortschaftsräten, Silas Eints und Jens Hofmeyer, fehlen entschuldigt.

Sorgen von Dietingen-Ort

Wie bereits in vorheriger Sitzung äußert Ortschafts- und Gemeinderat Alexander Ettwein, immer noch hin- und hergerissen zu sein, er spricht von einem lachenden und einem weinenden Auge. Trotz allem sehe er das Gremium als Doppelbelastung. „Ich hoffe, dass man für den Gemeinderat genügend Leute findet, die den Ort vertreten und die Wünsche und Sorgen der Bewohner aus Dietingen-Ort mit aufnehmen und in den Gemeinderat transportieren.“

Ortschaftsrat und Gemeinderat Gerhard Schneider schließt sich dem an. Er glaube, die Zeit sei jetzt reif. Teilweise fühle man sich im Ortschaftsrat Dietingen nicht ausgelastet und nicht wertgeschätzt.

Bedenken geäußert

Die einzige weibliche Stimme im Dietinger Ortschaftsrat, Franka Ettwein-Baur, äußert Bedenken: „Ich habe Angst, dass Dietingen nicht mehr vertreten werden kann, wie es jetzt wird.“

Ebenso kritisch meldet sich Ortschaftsrat und Gemeinderat Georg Schneider zu Wort. „Ob die Gemeinde das so ausführen kann oder will, wie wir das bis jetzt machen, weiß ich nicht.“

Gegensätzlich die Meinung von Ortschaftsrat Martin Oehler: „Ich finde es nicht so der ,Burner’, was wir bisher im Ortschaftsrat gemacht haben. Ich bin für die Auflösung.“

Anwesend sind ebenfalls die Gemeinderäte Bettina Baur und Marcel Walter.

Eine Frage gestellt

Gemeinderat Walter regt noch einmal zum Nachdenken an. Die Überlegung sei, wie man den Job interessanter machen könnte. „Was können wir im Ort unternehmen, dass mehr Gewicht auf den Ortschaftsrat fällt, dass man sich nicht überflüssig fühlt?“

Gemeinderätin Baur sei zeitlich selbst hin- und hergerissen gewesen, vergleiche sie jedoch die Tagesordnungspunkte aus der eigenen Amtszeit, seien diese immer weniger geworden. Sie ist überzeugt, „Bürger können sich direkt an die Dietinger Gemeinderäte wenden“. Ein großes Problem sei zudem die Tatsache, dass man nicht genügend Kandidaten für den Ortschaftsrat finde. „Wir müssen erst genug Kandidaten für den Gemeinderat finden“, sagt Baur.

Mehrheitlich für das Ende

Alle anwesenden Ortschaftsräte haben gesprochen. Von Seiten des Bürgermeisters Frank Scholz wird ergänzend erwähnt, dass die beiden fehlenden Ortschaftsräte eindeutig für die Auflösung seien.

Nachdem die Stimmung einigermaßen festgestellt wurde, kommt es zum Beschluss durch Handzeichen: Fünf Stimmen für die Auflösung, eine Stimme dagegen. Der Empfehlungsbeschluss wird angenommen. „Es bedeutet, dass der Ortschaftsrat Dietingen mit der laufenden Legislaturperiode endet“, verkündet Schmid.

Nun spricht der Schultes

Bürgermeister Frank Scholz hielt sich bis zur entscheidenden Frage zurück. Abschließend findet er folgende Worte: „Ich denke, es ist eine historische und mutige Entscheidung.“

Nun sei es an der Zeit, die Arbeit mit Vertrauen in den Gemeinderat zu verlagern. „Der Gemeinderat ist das Hauptorgan der einzelnen Kommunen und gewinnt an Gewicht.“ Es sei eine positive Entwicklung, wenn der Gemeinderat als Hauptorgan auch die Hauptverantwortung trage.