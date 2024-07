Kommunalpolitik in Altensteig: Gemeinderat verabschiedet drei Veteranen

Gemeinsam können sie auf 90 Jahre Kommunalpolitik in Altensteig zurück blicken: Hans Doll, Ursula Utters und Dieter Renz. Bevor der neu gewählte Gemeinderat sich an die Arbeit machte, trat das Gremium noch einmal in seiner alten Besetzung zusammen – auch um die drei Stadtrat-Veteranen gebührend zu verabschieden.