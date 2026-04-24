Kommunalpolitik in Albstadt: Mit Marianne Roth verlässt ein „Vorbild“ den Gemeinderat

Das Stühlerücken im Albstädter Gemeinderat hat sich in der jüngsten Sitzung am Donnerstagabend fortgesetzt. Mit dem Ausscheiden von SPD-Stadträtin Marianne Roth verliert das Gremium erneut geballte kommunalpolitische Erfahrung, Fachwissen und eine Persönlichkeit, die sich weit über das Geforderte hinaus für die Bürger der Stadt einzusetzen wusste und weiß.​

Dass Marianne Roth ihr Mandat niederlegen wird, war bereits seit vergangenem November klar. Der von der SPD-Fraktion auf eigenen Willen vorangetriebene Generationenwechsel ist nun vollzogen. In den vergangenen Monaten schieden auch Marianne Roths langjährige Kollegen Martin Frohme und Frank Hipp aus dem Stadtparlament aus. Doch nicht nur in der SPD gab es jüngst Veränderungen. Erst in der März-Sitzung hörte auch Uli Metzger nach 33 Jahren kommunalpolitscher Arbeit auf.

Ganz so lange war Marianne Roth im Stadtrat nicht dabei. Seit dem Jahr 2003 gehörte sie dem Gremium ununterbrochen an. 23 Jahre ehrenamtliches Engagement in einer zunehmend schnelllebigen Zeit sind eine stolze Leistung. Das wusste auch Oberbürgermeister Roland Tralmer zu würdigen. Er sprach im Rückblick von einem „langen, erfolgreichen kommunalpolitischen Weg“.

Stets gut vorbereitet

Die langjährige Stadträtin sei nahezu bei allen Sitzungen – und das waren einige seit dem Jahr 2003 – präsent gewesen. Und das nicht nur körperlich, sondern stets gut vorbereitet auf die Themen. Besonders am Herzen liegen Marianne Roth soziale Themen, darunter die Bildung. Nicht nur in ihrer Zeit als Fraktionsvorsitzende brachte sie sich regelmäßig mit kompetenten und inhaltlich wertvollen Beiträgen in die Gemeinderatsdiskussionen ein. Tralmer sprach nicht umsonst von „großen Fußstapfen“, die Marianne Roth hinterlasse.

Was das Albstädter Stadtoberhaupt besonders zu würdigen wusste, war auch das ehrenamtliche Engagement von Roth in zahlreichen Ausschüssen und weiteren Gremien in der Stadt, Sei es im Beirat der Kita Veilchenweg, im Beirat der Volkshochschule Albstadt, im Beirat der Musik- und Kunsthochschule, im Aufsichtsrat der Citymanagement GmbH, im Arbeitskreis Chambéry oder im Aufsichtsrat der As Wohnbau – diese unvollständige Liste zeige nur einen Bruchteil der Stunden, die sich Marianne für das Wohl Albstadts eingesetzt hat und in der Öffentlichkeit häufig wenig Beachtung fanden. „Ohne dieses Engagement würde unsere Stadt aber nicht funktionieren“, lobte Tralmer die ehrenamtliche Gremienarbeit im Allgemeinen.

Vereinssitzungen besucht

Tralmer wusste Marianne Roth auch für ihre Dienste im Auftrag der Verwaltung zu danken. Als ehrenamtliche Stellvertreterin des OB hat die langjährige Kommunalpolitikerin regelmäßig der Termine der Stadtverwaltung übernommen, beispielsweise Versammlungen von Vereinen besucht. Auf Marianne Roth habe sich Tralmer immer verlassen können. Auch, weil sie mit ihrem nahezu ununterbrochenen Lächeln im Gesicht und ihrer offenen, aufgeschlossen Art überall gut ankommt.

Ihr Bürgerengagement ging jüngst auch über die Grenzen des Gemeinderats hinaus. Aktiv ist Marianne Roth im Migrationsbeirat des Zollernalbkreises, in der Hochphase der Pandemie legte die gelernte Arzthelferin im Impfzentrum Hand an und erst kürzlich verschönerte sie mit einigen Mitstreitern die Ebinger Innenstadt mit der Gestaltung des Osterbrunnes vor dem Rathaus. Kurzum: Marianne Roth sei ein „Vorbild“. Quittiert wurde dies mit langem Applaus und stehenden Ovationen ihrer Ratskollegen.

Marianne Roth hatte bereits vorab betont, dass die Arbeit im Gemeinderat für sie stets ein „absolutes Highlight“ gewesen sei. Sie dankte dem Gremium für die vielen Diskussionen und errungenen Kompromisse, um Konstruktives für die Stadt zu bewirken.​

Als Nachfolgerin hat Roland Tralmer in der Sitzung am Donnerstagabend Jeannette Neugebauer verpflichtet. Sie bildet nun mit dem Fraktionsvorsitzenden Nils Maute, Peter Demmer und Ihab Sagr die SPD-Fraktion.