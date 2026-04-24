Kommunalpolitik in Albstadt: Mit Marianne Roth verlässt ein „Vorbild“ den Gemeinderat

Nach rund 23 Jahren ehrenamtlichem Engagement im Albstädter Gemeinderat, wurde SPD-Stadträtin Marianne Roth mit warmen Worten aus dem Gremium verabschiedet.
Das Stühlerücken im Albstädter Gemeinderat hat sich in der jüngsten Sitzung am Donnerstagabend fortgesetzt. Mit dem Ausscheiden von SPD-Stadträtin Marianne Roth verliert das Gremium erneut geballte kommunalpolitische Erfahrung, Fachwissen und eine Persönlichkeit, die sich weit über das Geforderte hinaus für die Bürger der Stadt einzusetzen wusste und weiß.