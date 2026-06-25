Kommunalpolitik im Wiesental: Müll und Nahverkehr sind Thema

Mit der Resonanz der teilnehmenden Bürger war Martin Bühler, Fraktionsvorsitzender der Vereinigung im Kreistag, zufrieden. Einige mehr wären gut gewesen, die Gespräche waren gut und dabei blieb es nicht, Anregungen der Menschen vor Ort fanden Gehör und erfuhren Wertschätzung aus Politik und öffentlicher Verwaltung. Die anwesenden Bürgermeister Stefan Niefenthaler (Kleines Wiesental), Gunther Braun (Steinen) und Dirk Harscher (Schopfheim) zeigten sich offen für die Umsetzung.

Noch aktiver als bisher wollen sich die Freien Wähler im Kleinen Wiesental einbringen. Dafür braucht es Mitstreiter. Um diese warben sie bei der Veranstaltung. Martin Bühler, früher Bürgermeister in Hausen, betonte: Wir sind keine Partei, sondern ein Verein, dessen Ziel die Vertretung bürgerlicher Interessen in der Politik ist. Auf Distanz ging er zur gleichnamigen Partei in anderen Bundesländern. Sie benutzt unseren Bekanntheitsgrad, hat aber sonst nichts mit uns zu tun.

Bürger sind unzufrieden mit Müllabfuhr

Zum Themenkreis Abfallwirtschaft war Silke Bienroth, Leiterin des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft im Landkreis, eingeladen worden. Die studierte Biologin ist im Mittleren Wiesental gern gesehener Gast und war innerhalb weniger Tage gleich mehrmals in öffentlichen Sitzungen vor Ort. Den Eigenbetrieb des Landkreises gibt es seit 23 Jahren, Silke Bienroth ist 21 Jahre dabei, also absolute Insiderin. Wie sie zugab: „Als studierte Biologin war das nicht so geplant, aber die Arbeit macht so viel Freude, dass ich einfach dabei geblieben bin. Es kommt jeden Tag etwas Neues, entweder aus der Politik, von gesetzlichen Vorgaben, in Personalfragen oder von Anforderungen aus der Logistik. Das ist spannend und vielseitig.“

Mit 50 Arbeitsstellen ist der Eigenbetrieb relativ klein. Der Grund: Er ist als Drehscheibe gedacht und kümmert sich im Landkreis um Dienstleister, die für die Entsorgung zuständig sind.

Nicht immer zeigten sich die anwesenden Bürger mit der Dienstleistung zufrieden. Unmut gab es zur Abholung. Während der Müll in Dörfern und Weilern des Kleinen Wiesentals, insgesamt 40, früher an Sammelstellen deponiert und von dort abgeholt wurde, wird er jetzt direkt vor allen Haustüren verladen. Die Bürgerschaft hat dafür votiert, so Stefan Niefenthaler. Die Hoffnung auf eine einfachere Entsorgung hat sich nicht überall erfüllt. Einige Wege im Tal sind für große Entsorgungslaster nicht befahrbar und die kleineren Gefährte stehen nicht immer zur Verfügung, was zu Verzögerungen führt. Dem daraus entstehenden Ärger ließ einer der Anwesenden freien Raum. Nach eigener Aussage muss er die Gelben Säcke, um die es vornehmlich ging, am Morgen auf die Straße stellen, am Abend wieder ins Haus bringen und an den folgenden Tagen diesen Vorgang so lange wiederholen, bis ein nicht avisiertes Müllfahrzeug vorbeikommt. Eine Lagerung auf der Straße ist nicht möglich, da streunende Füchse sonst den Müll verteilen. Ob es hier eine Änderung gibt, ist fraglich, denn die Einwohner haben entschieden, nicht die Verwaltung, und eine unterschiedliche Handhabung in den Wohngebieten lehnt die Ortsverwaltung bisher ab.

Öffentlicher Nahverkehr im Wiesental

Gut vorbereitet zeigte sich die Bürgerschaft des Kleinen Wiesentals in der Fragestunde der Freien Wähler.

Die Bewohner eines dem Tagungsort Wieslet nahen Weilers wollen die Beförderung von Kindergarten- und Schulkindern besser organisiert wissen. Von 44 Bewohnern im Weiler sind momentan 13 Kinder, die in unterschiedliche Schulen und Kindergärten zu bringen sind. Eltern fahren teilweise viermal täglich, um den Kindern den rechtzeitigen Schulbesuch zu ermöglichen. Dafür kann es auf Antrag eine kleine Entschädigung geben. Bezahlt wird aber nur für den Weg, bei dem ein zu beförderndes Kind im Auto sitzt. Der nötige Rückweg geht zulasten der Elternschaft. Der öffentliche Nahverkehr ist in den Weilern nicht präsent. Viel Lob gab es in diesem Zusammenhang für LÖ-Go, den Personenbeförderungsdienst auf Bestellung. Für diesen Dienst gab es konkrete Vorschläge der Eltern zur Einbindung der Schülerbeförderung. Bürgermeister Stefan Niefenthaler aus dem Kleinen Wiesental und Gunther Braun aus Steinen zeigten sich offen für die Umsetzung und hatten sich im Vorfeld schon um Kostenschätzungen bemüht. Insgesamt rund 60.000 Euro würde das für das ganze Einzugsgebiet im Kleinen Wiesental und in Teilorten von Steinen kosten. Wie das zu finanzieren ist, blieb offen und angesichts der Haushaltssperre im Landkreis fraglich.