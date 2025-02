Stadt tritt in Verhandlungen Jetzt soll auch Furtwangen für Schulsanierungen zahlen

Die finanzielle Beteiligung anderer Kommunen an Schulsanierungen erlebt man in Furtwangen nun aus der Gegenperspektive. War es bisher die Stadt, die Geld von anderen Umlandgemeinden wollte, klopfen nun Donaueschingen und Villingen-Schwenningen an.