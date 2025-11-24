Kommunalpolitik Haigerloch: Zum Jahresende macht Ashcroft Schluss

Kleines Erdbeben in der Haigerlocher Kommunalpolitik: Michael A.C. Ashcroft schmeißt als Ortsvorsteher der Kernstadt hin. Sein Rücktrittsgesuch liegt der Stadtverwaltung bereits vor.
Was in den vergangenen Tagen im Städtle offenbar immer mehr die Runde machte, bestätigte der 65-jährige Fachanwalt für Familien- und Sozialrecht und Präsident des Chorverbandes Zollernalb/Sigmaringen am Wochenende auf Nachfrage unserer Zeitung. „Ich habe um die Entlassung aus meinem Amt bis zum Jahresende gebeten“, so Ashcroft.