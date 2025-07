Kommunalpolitik Haigerloch: Warum es auch etwas Gebrauchtes tut

1 Ein Notstromaggregat. Foto: Der Gemeinderat entscheidet sich beim fürs Feuerwehrhaus in der Meinradstraße vorgesehenen Notstromaggregat für ein gebrauchtes und damit wesentlich billigeres Modell.







Die Beschaffung einer „Netzersatzanlage“ – das ist die präzise Bezeichnung des Gerätes – ist schon länger ein Thema in der Haigerlocher Kommunalpolitik. Das Feuerwehrhaus soll sich in einem Krisen- oder Katastrophenfall nämlich in eine Einsatzzentrale verwandeln und deshalb braucht man eine autarke Stromversorgung, falls das öffentliche Stromnetz zusammenbricht. Auch Gesamtwehrkommandant Patrick Kornwachs hatte dem Haigerlocher Gemeinderat die Notwendigkeit einer Netzersatzanlage plausibel geschildert.