1 Wie viel Feuerwehr kann sich die Stadt Haigerloch noch leisten? Diese Frage stellt sich der Gemeinderat. Foto: Folke Weber/Foto Weber Haigerloch

Die Stadt Haigerloch hat kaum noch finanziellen Spielraum, das betont Bürgermeister Heiko Lebherz immer wieder. Dass der Gürtel enger geschnallt werden muss, hat auch Auswirkungen auf das Löschwesen









Link kopiert



So viel vorweg: ganz so schlimm werden die seit Wochen und Monaten hinter den Kulissen an die Wand gemalten Horrorszenarien nicht werden. Jede der neun Abteilungen wird es vorerst weiter geben; wenn es zu Zusammenschlüssen kommt, dann allenfalls auf freiwilliger Basis.