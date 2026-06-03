Kommunalpolitik Efringen-Kirchen: Gemeinderäte fordern Bürgermeisterin zum Neuanfang oder Rücktritt auf

16 Gemeinderäte aus Efringen-Kirchen haben sich ans Landratsamt Lörrach gewandt, denn sie wollen sich zur Behauptung rechtswidriger Beschlüsse direkt äußern.
Die Situation um den Feuerwehrkommandanten Philipp Haberstroh und Bürgermeisterin Carolin Holzmüller hat sich noch nicht entspannt. In seiner Sitzung am 18. Mai hatte der Gemeinderat die Abberufung des Feuerwehrkommandanten erneut mehrheitlich abgelehnt und Bürgermeisterin Carolin Holzmüller hatte die Frist verstreichen lassen, ihre Stellungnahme zu den Differenzen mit Haberstroh von ihrer Webseite zu nehmen. Dies hatten Gemeinderäte zuvor in ihrer Stellungnahme gefordert. Nun nehmen 16 Gemeinderate erneut Stellung, nachdem sich die Bürgermeisterin am 22. Mai auf Anfrage erneut öffentlich geäußert hatte.