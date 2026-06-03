Kommunalpolitik Efringen-Kirchen: Gemeinderäte fordern Bürgermeisterin zum Neuanfang oder Rücktritt auf

16 Gemeinderäte aus Efringen-Kirchen haben sich ans Landratsamt Lörrach gewandt, denn sie wollen sich zur Behauptung rechtswidriger Beschlüsse direkt äußern.

Die Situation um den Feuerwehrkommandanten Philipp Haberstroh und Bürgermeisterin Carolin Holzmüller hat sich noch nicht entspannt. In seiner Sitzung am 18. Mai hatte der Gemeinderat die Abberufung des Feuerwehrkommandanten erneut mehrheitlich abgelehnt und Bürgermeisterin Carolin Holzmüller hatte die Frist verstreichen lassen, ihre Stellungnahme zu den Differenzen mit Haberstroh von ihrer Webseite zu nehmen. Dies hatten Gemeinderäte zuvor in ihrer Stellungnahme gefordert. Nun nehmen 16 Gemeinderate erneut Stellung, nachdem sich die Bürgermeisterin am 22. Mai auf Anfrage erneut öffentlich geäußert hatte.

Die von der Bürgermeisterin am 14. April auf ihrer Webseite veröffentlichte Stellungnahme zu den Ereignissen bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Efringen-Kirchen im März, „als der amtierende Feuerwehrkommandant persönlich und in einer für uns nicht hinnehmbaren Form angegriffen wurde“, hält der Gemeinderat in seiner Stellungnahme für den Auslöser.

Diese Veröffentlichung habe den Konflikt in einer Art und Weise in die Öffentlichkeit getragen, den die Gemeinderäte der Fraktionen CDU/Unabhängige, ohne Karl Rühl, FDP/Freie Bürger, SPD und Freie Wähler für das Amt der Bürgermeisterin und den Umgang mit einem ehrenamtlichen Feuerwehrkommandanten als unangemessen erachten.

Mit ihrer Pressemitteilung vom 22. Mai habe die Bürgermeisterin diese einseitige öffentliche Darstellung fortgesetzt, ohne auf die von den Räten in der Sitzung vom 18. Mai vorgebrachte Kritik inhaltlich einzugehen.

„Statt die berechtigten Einwände einer breiten Mehrheit des Gemeinderates ernsthaft aufzugreifen, stellt sie erneut ihr eigenes Handeln als alternativlos dar und verkennt damit die politische Tragweite ihres Vorgehens“, heißt es.

Rücktrittsforderung und Fristsetzung

In der Mai-Sitzung hatten die Räte die Bürgermeisterin aufgefordert, politische Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen – nicht nur im Zusammenhang mit der aktuellen Auseinandersetzung um den Feuerwehrkommandanten, sondern auch im Hinblick auf einen wiederkehrenden Umgang mit Ehrenamtlichen, Bürgern sowie Institutionen, die sich in der Gemeinde engagieren und Verantwortung übernehmen.

„Der Konflikt mit der Feuerwehr ist aus unserer Sicht nicht die Ursache, sondern die letzte Zuspitzung einer Entwicklung, in der Vertrauen über einen längeren Zeitraum Schritt für Schritt verloren gegangen ist“, schreiben die Gemeinderäte in ihrer Stellungnahme. „ Wir haben die Bürgermeisterin zugleich nachdrücklich aufgefordert, ihre Stellungnahme vom 14. April von ihrer Webseite zu entfernen, und hier für eine klare Frist gesetzt“, heißt es weiter.

„Fristsetzung bewusst konstruktiv gemeint“

Diese Fristsetzung sei bewusst konstruktiv gemeint gewesen und sollte der Bürgermeisterin die Möglichkeit geben, die Situation zu entschärfen und weiteren Schaden von der Feuerwehr, den betroffenen Personen, dem Ehrenamt und der Gemeinde abzuwenden.

„Klar ist für uns auch: Von einem ’Ultimatum’ kann dabei keine Rede sein. Ein Ultimatum setzt neben einer Forderung und einer Frist auch die ausdrückliche Androhung von Konsequenzen voraus; eine solche Androhung hat es durch uns nicht gegeben“.

Bürgermeisterin Carolin Holzmüller Foto: Beatrice Ehrlich

Der Gemeinderat habe zu keinem Zeitpunkt Maßnahmen, Sanktionen oder sonstige Konsequenzen angekündigt, sondern einen ersten Schritt zu einer möglichen Deeskalation und zur Rückkehr in konstruktive Gespräche eingefordert. „Dass selbst diese Fristsetzung nun öffentlich als Eskalation umgedeutet wird, bestätigt aus unserer Sicht das eigentliche Problem im Umgang mit Kritik und Verantwortung. Das Maß ist für uns voll. Das Vertrauen in die Amtsführung der Bürgermeisterin ist aufgebraucht und derzeit nicht mehr vorhanden – dies wird durch die 15 Gegenstimmen im Gemeinderat eindeutig zum Ausdruck gebracht“, heißt es weiter.

Vor diesem Hintergrund halten die Räte an ihrer politischen Rücktrittsforderung fest: solange die Bürgermeisterin weder die problematische Veröffentlichung zurücknimmt, noch erkennbar Verantwortung für die eingetretene Eskalation und den Umgang mit den betroffenen Ehrenamtlichen übernimmt.

Die Räte zur „Behauptung rechtswidriger Beschlüsse“

In ihrer Pressemitteilung bezeichnet die Bürgermeisterin die wiederholte Ablehnung der beantragten Abberufung des Feuerwehrkommandanten durch den Gemeinderat als rechtswidrig und kündigt erneut Widerspruch gegen den Ratsbeschluss an: „Wir weisen diesen pauschalen Vorwurf entschieden zurück.“ Der Gemeinderat habe auf Grundlage der ihm vorliegenden Informationen und nach intensiver Diskussion entschieden: „Wir lassen uns nicht unterstellen, bewusst rechtswidrig zu handeln oder die Interessen der Gemeinde zu missachten.“

Die wiederholte öffentliche Infragestellung der Gemeinderatsbeschlüsse beschädige vielmehr das Vertrauen in die kommunalen Gremien und erschwere eine sachliche Zusammenarbeit zusätzlich.

Wer aus Sicht der Räte zur Eskalation beigetragen hat

Die Bürgermeisterin warnt in ihrer Stellungnahme davor, Konflikte in der Öffentlichkeit auszutragen und Ultimaten zu stellen. „Wir teilen die Sorge um die Verunsicherung der Bürger, sehen die Verantwortung für die Eskalation aber maßgeblich in der Art und Weise, wie die Bürgermeisterin den Konflikt selbst öffentlich gemacht und zugespitzt hat.“

Der Gemeinderat habe sich erst dann öffentlich positioniert, als durch die Darstellung der Bürgermeisterin der Eindruck entstanden war, der Feuerwehrkommandant trage allein die Verantwortung für die Spannungen und die Feuerwehr stehe insgesamt im Zentrum schwerer Vorwürfe.

Mit unseren Erklärungen und Beschlüssen wollten und wollen wir deutlich machen, dass die Freiwillige Feuerwehr und ihre Ehrenamtlichen nicht zum Spielball politischer Auseinandersetzungen werden dürfen.

Bedingungen für eine konstruktive Lösung

„Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Bürgermeisterin in ihrer Stellungnahme betont, ihr liege die Zukunft der Feuerwehr am Herzen und sie sei offen für Gespräche, Argumente, neue Ideen und Kritik“, heißt es. Für eine Befriedung der Situation und eine sachorientierte Neuaufstellung der Feuerwehr müssen aus unserer Sicht zunächst klare Voraussetzungen geschaffen werden.

Feuerwehrkommandant Philipp Haberstroh Foto: Beatrice Ehrlich

Dazu gehörten die Entfernung der Stellungnahme vom 14. April von der Webseite der Bürgermeistern, der Verzicht auf weitere öffentliche persönliche Angriffe gegen den Feuerwehrkommandanten und andere ehrenamtlich Engagierte, die Anerkennung des Gemeinderats als demokratisch gewähltes Gremium, dessen Beschlüsse nicht pauschal öffentlich delegitimiert werden dürfen sowie die Aufnahme eines strukturierten Dialogs zwischen Bürgermeisterin, Feuerwehrführung und Gemeinderat mit dem Ziel, tragfähige Lösungen für die Zukunft der Feuerwehr zu erarbeiten.

„Erst wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann aus unserer Sicht verloren gegangenes Vertrauen schrittweise wiederhergestellt und eine Zusammenarbeit in Ruhe und mit dem notwendigen Respekt wieder ermöglicht werden“, heißt es.

Das Verständnis der Räte von Verantwortung

„Verantwortung übernehmen bedeutet aus unserer Sicht, eigenes Fehlverhalten zu erkennen, persönlich verletzende öffentliche Äußerungen zurückzunehmen und den Weg für eine Lösung zu öffnen, die die Feuerwehr stärkt, statt sie zusätzlich zu belasten“. Verantwortung bedeute ebenso, den Gemeinderat als gewähltes Hauptorgan der Gemeinde ernst zu nehmen und dessen Haltung nicht fortlaufend öffentlich abzuwerten.

„Die Bürgermeisterin hat es jetzt in der Hand“

„Wir stehen als 15 Gemeinderätinnen und Gemeinderäte gemeinsam dafür ein, dass das Ehrenamt in unserer Gemeinde Schutz, Respekt und Rückhalt verdient.“ Konflikte dürften nicht auf dem Rücken einzelner Personen ausgetragen werden, die sich zum Wohle der Gemeinde einsetzen. „Die Bürgermeisterin hat es jetzt in der Hand, mit der Rücknahme ihrer Veröffentlichung und einem erkennbaren Kurswechsel die Voraussetzung für einen politischen und menschlichen Neuanfang zu schaffen.“

Bürgermeisterin Carolin Holzmüller hat sich bis zum Abend auf Anfrage unserer Zeitung nicht gemeldet (wir berichten noch).