Kommunalpolitik Efringen-Kirchen: Gemeinderäte fordern Bürgermeisterin zum Neuanfang auf – oder zum Rücktritt

16 Gemeinderäte aus Efringen-Kirchen haben sich ans Landratsamt Lörrach gewandt und bestreiten den Vorwurf rechtswidriger Beschlüsse. Diesen hatte die Bürgermeisterin erhoben.
Die Situation um den Feuerwehrkommandanten Philipp Haberstroh und Bürgermeisterin Carolin Holzmüller hat sich noch nicht entspannt. In seiner Sitzung am 18. Mai hatte der Gemeinderat die Abberufung des Feuerwehrkommandanten erneut mehrheitlich abgelehnt und von Bürgermeisterin Carolin Holzmüller gefordert, ihre Stellungnahme zu den Differenzen mit Haberstroh von ihrer Webseite zu nehmen. Diese hatte die von den Gemeinderäten in der Sitzung vom 18. Mai gesetzte Frist bis Mittwoch, 20. Mai, verstreichen lassen, hatte sich aber am 22. Mai auf Anfrage erneut öffentlich geäußert. Nun wiederum äußern sich 16 Gemeinderäte der Fraktionen CDU/Unabhängige, ohne Karl Rühl, FDP/Freie Bürger, SPD und Freie Wähler in einer gemeinsamen Stellungnahme zu den aktuellen Entwicklungen in der Gemeinde.