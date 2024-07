Kommunalpolitik: Abschiedsstimmung im Haigerlocher Gemeinderat

Ehre, wem Ehre gebührt: In der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause nutzte Bürgermeister Heiko Lebherz die Gelegenheit, diejenigen zu verabschieden, die nach den Ferien nicht mehr in der Stadtpolitik dabei sind.

Der Personalwechsel im höchsten politischen Gremium der Stadt ist größer, als der erste Blick vermuten lässt. Insgesamt 15 Frauen und Männer scheiden aus dem Gemeinderat der Stadt Haigerloch aus. Über die Hälfte des Gremiums also. Sechs von den Freien Wählern, jeweils vier von der CDU und der Sozial-Ökologischen Liste und mit Heike Letmathe die einzige Vertreterin der Liste Aktive Gesamtstadt-Bürger Haigerloch (AGB.H).

Wobei es nicht aus der Welt ist, dass man Thomas Bieger aus Hart und Horst Henle aus Trillfingen auch im neuen Gemeinderat als beratungs- aber nicht abstimmungsberechtigte Kommunalpolitiker wiedersehen wird. Das ist nämlich dann der Fall, wenn beide in ihren Ortschaften sich erneut als Ortsvorsteher zur Wahl stellen und wiedergewählt werden.

Lesen Sie auch

In fünf Jahren viele wichtige Entscheidungen getroffen

Dass in der Zeit seit der Kommunalwahl am 26. Mai 2019 eine Menge passiert ist – inklusive der Wahl von Heiko Lebherz zum neuen Haigerlocher Bürgermeisters im Jahr 2022 – bewies der mit vielen Zahlen gespickte Rückblick Lebherz‘. Der Gemeinderat hat sich laut ihm in den vergangenen fünf Jahren zu insgesamt 61 Sitzungen getroffen – das sitzungsreichste Jahr der Legislaturperiode war 2021 (15). In dieser Zeit seien Investitionsentscheidungen in der Größenordnung von 31,8 Millionen Euro getroffen worden.

Das Geld floss zum Beispiel in die Sanierung des Haigerlocher Familienfreibades, in die Neugestaltung der Eyachauen oder in den Ausbau des schnellen Glasfasernetzes. Erst vor kurzem wurde der städtische Waldkindergarten in Hart mittels eines weiteren Wagens in einen „echten“ Waldkindergarten umgewandelt und der Kindergarten in der Harter Tannwaldstraße als Ü3-Kindergarten mit verlängerten Öffnungszeiten wiedereröffnet. Dazu gesellte sich am Tag nach der Kommunalwahl am 9. Juni der Spatenstich für einen gesamtstädtischen Kindergarten mit fünf Gruppen in Weildorf.

Vielen Wohnbaugebieten den Weg geebnet

Die Schaffung von Wohnbauplätzen war ebenfalls ein wichtiges Thema in der Legislaturperiode von 2019 bis 2024. Sie entstanden in Gruol (Auf Hirschen II), in Hart (Hinter den Gärten II), in Stetten (Schopfloch), in Trillfingen (Am Bickeler), in Owingen (Brunnenrain II) in Haigerloch (Stieglesfeld II), und in Weildorf (Schlattäckerweg).

Mit Dankesurkunden der Stadt Haigerloch verabschiedete Lebherz anschließend alle aus dem Gemeinderat, die entweder nicht mehr kandidiert hatten oder nicht wiedergewählt wurden. Diejenigen, die nach fünfjähriger kommunalpolitischer Tätigkeit aus dem Gemeinderat ausschieden waren Anne Judersleben (FWV; Bittelbronn), Klaus Hellstern (FWV; Gruol und erster Bürgermeister-Stellvertreter), Manfred Pfeffer (FWV; Haigerloch), Hans Volm (FWV; Owingen), Horst Henle (FWV; Trillfingen), Thomas Haid (CDU; Bad Imnau) und Alexander Edele (CDU; Stetten).

Zwei Gemeinderäte sind seit 25 Jahren dabei

Nach zehn Jahren am Gemeinderatstisch – also zwei Legislaturperioden –verabschiedete sich der Fraktionssprecher der Freien Wähler Matthias Deppert (Stetten).

Alexander Siedler (CDU; Gruol) und Thomas Bieger (SÖL; Hart) schieden nach 20 Jahren Gemeinderatstätigkeit aus. Konrad Wiget – zehn Jahre Ortsvorsteher in Stetten und lange Jahre Sprecher der SÖL-Fraktion – saß gar seit 1999, also seit 25 Jahren, am Ratstisch im Bürgerhaus.

Deutlich kürzer im Vergleich dazu waren die Gemeinderatskarrieren von Edelhard Becker (SÖL; Haigerloch) und Heike Letmathe (AGB.H; Haigerloch). Becker war im April 2020 für Nadine Reiband in den Gemeinderat nachgerückt, Heike Letmathe im Januar 2021 für Martin Sprissler.

Dank an die Ortsvorsteher

Ebenfalls aus dem Stadtparlament ausgeschieden sind außerdem Gerd Strobel (CDU; Weildorf seit 2014 im Gemeinderat) und Mathias Schütz (SÖL; Owingen Nachrücker für Melanie Beyer). Beide waren bei der Sitzung am Dienstag aber verhindert.

Dankesworte und Geschenke gab es am Ende der Gemeinderatssitzung übrigens auch für sämtliche Ortsvorsteher der neun Stadtteile.