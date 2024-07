Kommunales in Rottweil: OB Ruf verabschiedet sechs Stadträte

Kommunales in Rottweil

1 Arved Sassnick (von links), Sabina Kratt, Ira Hugger, Frank Sucker, OB Christian Ruf, Ulrike Stauss und Simone Effinger Foto: Nädele

Oberbürgermeister Christian Ruf verabschiedete am Mittwochabend sechs mitunter langjährige Stadträte als Mitglieder des Gemeinderats. Kommende Woche steht dann die konstituierende Sitzung des neuen Gremiums an.









„Die Städte und Gemeinden sind Orte der Wahrheit und der Wirklichkeit“, sagte Oberbürgermeister Christian Ruf am Mittwochabend bei der Verabschiedung von Simone Effinger, Ira Hugger, Sabina Kratt, Ulrike Stauss, Frank Sucker und Arved Sassnick als Rottweiler Stadträte. In diesem Sinne waren sie hier die vergangenen Jahre Teil von Wahrheit und Wirklichkeit – an entscheidendes Position.