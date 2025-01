Haushalt in Rottweil: Der Rettungsschirm für die Stadt hat das erste Loch

Haushalt in Rottweil

1 Die Stadt Rottweil dreht an der Steuerschraube, um die Löcher im Haushalt zu stopfen. Foto: DOC RABE Media-stock.adobe.com

Eine Bauchlandung wurde es für Oberbürgermeister Christian Ruf mit seinen Sofortmaßnahmen zur Rettung des städtischen Haushalts nicht, aber einen Dämpfer musste er zum Auftakt der Etat-Beratungen im Gemeinderat einstecken.









Link kopiert



613 000 Euro fehlen der Stadt im Ergebnishaushalt, um die Ausgaben zu decken. Darauf hatte OB Ruf die Stadträte schon in der letzten Sitzung 2024 hingewiesen – und deshalb Sofortmaßnahmen zum Start in das neue Jahr vorgeschlagen. Die Hebesätze der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B sollten um jeweils zehn Prozentpunkte angehoben werden. Zu erwarten wäre so 560 000 Euro mehr von den Gewerbetreibenden und 104 000 Euro mehr von den Rottweiler Haushalten – egal ob Grundbesitzer, Hauseigentümer oder Mieter.