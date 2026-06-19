Kommunales in Haigerloch: Kampf dem Schleichweg-Verkehr

So genannte „Promillesträßle“ gibt es viele im ländlich geprägten Haigerloch. Auf eines davon ist jetzt das Auge des Landratsamtes gefallen.

„Promillesträßle“ – das Wort spricht für sich. In aller Regel handelt sich dabei um relativ gut befestigte, meistens durchgängig asphaltierte schmale Wege durch Felder und Fluren, die gerne für zwei Zwecke genutzt werden. Erstens als Abkürzung zwischen Ortschaften, wenn irgendwo dazwischen eine Landes- oder Kreisstraße wegen Straßenbauarbeiten gesperrt ist oder man meint, man kommt auf diesen Wegen schneller von A nach B.

Der zweite Grund hängt noch viel stärker mit der Bezeichnung zusammen, Es wird gerne genutzt, wenn man nach einer Einkehr in einer Wirtschaft oder in einem Vereinsheim und dem entsprechenden Genuss von Alkohol sich in den Kopf gesetzt hat, man müsste unbedingt mit dem eigenen Auto, Motorrad oder Moped selbst nach Hause fahren. Solche Schleichwege, so die landläufige Meinung, kennen nur Ortskundige und deshalb erscheint das Risiko, dort von der Polizei mit Alkohol am Steuer erwischt zu werden als gering.

Problemfall „Bergleweg“

Doch das Auge des Gesetzes ist wachsam und Hoffnung meistens trügerisch. Die Polizei kontrolliert auch punktuell in den Abend- und Nachstunden solche Feldwege.

Und aufgrund solcher Kontrollen ist das Landratsamt jetzt auf einen schmalen Fahrstreifen aufmerksam geworden, den man in Hart als „Bergleweg“ kennt. Etwas oberhalb der Brühlgasse führt er hinaus in die Felder und Fluren. Und wenn man über zwei 90-Grad-Knicke hindurchwedelt und sich dann geradeaus in Richtung Osten orientiert, landet man Ende an der Einmündung des Weges in die K 7155; eine Traverse, die von der L 410 bei der Rangendinger Bahnüberführung nach Höfendorf führt.

Der eigentlich landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Radfahrern und Fußgängern vorbehaltene Weg wird offenbar erstaunlich stark von Autos frequentiert. Zu dieser Schlussfolgerung kommt jedenfalls die Polizei, die bei Kontrollen dort anscheinend so viele Auto- und Rollerfahrer angetroffen hat, dass sie Handlungsbedarf sah und dem Landratsamt das Aufstellen des Verkehrszeichens 260 (Verbot für Kraftfahrzeuge) mit dem Zusatzzeichen 1026-38 (land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei) empfohlen hat. Und zwar an der Ecke, wo der aus Richtung Ohmengraben herkommende Betonspurweg auf den „Bergleweg“ trifft.

Ohne Schild keine Anzeige

Ohne ein solches Schild, so die Argumentation der Polizei und des Landratsamtes, sei eine Kontrolle relativ fruchtlos, weil man keine Handhabe „bezüglich einer Anzeige“ habe.

Dass bald an der besagten Stelle bald ein Hinweisschild aufgestellt wird, hat der Harter Ortsvorsteher Thomas Bieger eher zufällig entdeckt. Ihm ist nämlich eine blaue Plastikabdeckung aufgefallen, unter der eine Metallhülse steckte. Eine Rückfrage beim Haigerlocher Ordnungsamt hat dann die Pläne des Landratsamtes bestätigt, so dass er den Harter Ortschaftsrat jetzt über den Sachverhalt informieren konnte. Dort, wo der asphaltierte Weg am Ende in die K 7155 mündet steht übrigens schon ein entsprechendes Schild. Wer also von dort her mit seinem Auto in Richtung Hart einbiegt, weiß, dass man das eigentlich nicht darf.

Beliebte Schleichwege

Im Ortschaftsrat Hart hat man durchaus Erfahrungen mit Autoverkehr auf Promillesträßchen. Vom 7. bis 13. April 2017 machte die Stadtverwaltung eine Verkehrszählung mit dem städtischen Messgerät beim Waldkindergarten in Hart, der Weg wird gerne als Abkürzung zwischen Trillfingen und Höfendorf genutzt. In den sechs Tagen der Zählung sind auf diesem nur für landwirtschaftliche Fahrzeuge zugelassenen Weg insgesamt 282 Personenwagen, 15 Lastwagen gezählt, daneben noch sechs landwirtschaftliche Zugmaschinen, die einzigen Fahrzeuge die dort eigentlich fahren dürften. Über 90 Prozent davon waren zwischen 6 und 22 Uhr unterwegs. Die maximalen Geschwindigkeit bei Pkw war 84 und bei Lkw 51 Stundenkilometer.