Kommunales in Haigerloch: Kampf dem Schleichweg-Verkehr

So genannte „Promillesträßle“ gibt es viele im ländlich geprägten Haigerloch. Auf eines davon ist jetzt das Auge des Landratsamtes gefallen.
„Promillesträßle“ – das Wort spricht für sich. In aller Regel handelt sich dabei um relativ gut befestigte, meistens durchgängig asphaltierte schmale Wege durch Felder und Fluren, die gerne für zwei Zwecke genutzt werden. Erstens als Abkürzung zwischen Ortschaften, wenn irgendwo dazwischen eine Landes- oder Kreisstraße wegen Straßenbauarbeiten gesperrt ist oder man meint, man kommt auf diesen Wegen schneller von A nach B.