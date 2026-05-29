Kommunales in Albstadt: Personeller Wechsel im Ortschaftsrat Onstmettingen

1 Matthias Schlagenhauf (links) wurde von Ortsvorsteher Jürgen Kurz verpflichtet. Foto: Stadt Albstadt Matthias Schlagenhauf folgt im Onstmettinger Gremium auf den langjährigen Ortschaftsrat Uli Metzger. Thema in der jüngsten Sitzung waren auch Motorradfahrer.







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Der Ortschaftsrat hielt kürzlich eine Sitzung ab, bei der Matthias Schlagenhauf als Ortschaftsrat verpflichtet wurde. Nachdem die Räte per Beschluss festgestellt haben, dass keine Hinderungsgründe für die Aufnahme vorliegen, hat Ortsvorsteher Jürgen Kurz die Verpflichtung vorgenommen. Matthias Schlagenhauf war bereits von 2022 bis 2024 Mitglied des Gremiums. Er ist nun erneut für den langjährigen Ortschaftsrat Uli Metzger in den Ortschaftsrat nachgerückt.​