Kommunaler Wärmeplan: Zu diesen fünf Maßnahmen hat sich Ringsheim verpflichtet

1 Der Wärmeplan soll helfen, Energieeinsparpotenziale zu erkennen – vor allem beim Heizen. Foto: Thomas Banneyer/dpa

Der Ringsheimer Rat hat den kommunalen Wärmeplan einstimmig beschlossen. In diesem verpflichtet sich die Gemeinde verbindlich zu fünf Maßnahmen, die sie umsetzen will, um CO2-Emissionen zu senken.









Die Gemeinde macht eine interkommunale Wärmeplanung im Konvoi mit den Kommunen Herbolzheim, Kenzingen, Rust, Rheinhausen und Weisweil. Hintergrund ist die Energieeffizienzrichtlinie der EU, die Klimaneutralität bis 2050 will und die daraus resultierenden Gesetze von Bund und Land, die den Gemeinden die Verantwortung zuschieben und sie zur Umsetzung verpflichten. So will das Klimaschutz- und Klimaanpassungsgesetz bis 2040 Klimaneutralität. Vor allem bei der Wärmeversorgung von Privathaushalten wird Potenzial gesehen, da diese 72,6 Prozent der von ihnen verbrauchten Energie für Raumwärme oder Warmwasser benötigen. Aktuell ist die Erstellung eines Wärmeplans und dessen Umsetzung für kleinere Gemeinden noch freiwillig, werde aber gut bezuschusst. Deshalb will Ringsheim vorsorgen.