Kommunaler Haushalt Wird Tennenbronner "Schul-Busle" weggespart?

Betroffene Familien wollen an Bus festhalten

Die acht betroffenen Familien haben sich in einem gemeinsamen Brief an alle Fraktionen des Tennenbronner Ortschaftsrats gewendet: Sie wollen, dass der Bus weiter fährt. Die Ortschaftsräte haben sich daraufhin im Vorfeld der Haushaltsberatung klar positioniert: Sie fordern, dass der Zubringerbus bleibt.