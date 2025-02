1 Das Bild zeigt von links: Frank Nann (Geschäftsführer der N!-Region 5 G), Dominique Drechsel (Hauptamt Denkingen), Timo Hirt (Stadtplanung, Naturschutz, Stadt Spaichingen), Thomas Albrecht (Bürgermeister der Gemeinde Wellendingen), Max Hugger (Bauamt Deißlingen), Fabian Biselli (Bürgermeister der Gemeinde Denkingen), Nathanael Schwarz (Bürgermeister der Gemeinde Balgheim), Ralf Ulbrich (Bürgermeister der Gemeinde Deißlingen), Heike Burgbacher (Bürgermeisterin der Gemeinde Dürbheim), Dominic Butz (Bürgermeister der Gemeinde Frittlingen), Benedikt Buggle (Bürgermeister der Gemeinde Mahlstetten), Carolin Frech (Hauptamt Wellendingen), Raphael Erath (Hauptamt Deißlingen) und Marc Krasser (Bauamt Aldingen). Foto: N!-Region 5G

Die Nachhaltigkeitsregion „N!-Region 5G“ steht nununter dem Vorsitz von Fabian Biselli.









Führungswechsel in der „N!-Region 5G“: Am 5. Februar fand die traditionelle Teppichübergabe in der N!-Region 5 G statt. Der Teppich ging von Deißlingen nach Denkingen über. Somit hat Bürgermeister Fabian Biselli nun den Vorsitz der „N!-Region 5G“ für ein Jahr inne.