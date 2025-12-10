Kommunale Wärmeplanung: Macht in Straßberg ein Wärmenetz Sinn?

Der Gemeinde Straßberg machte den ersten Schritt bei der verpflichtenden kommunalen Wärmeplanung. Dafür beauftragte der Gemeinderat die Energieagentur Zollernalb.
Die Einführung zu diesem komplexen Thema machte Bürgermeister Markus Zeiser. Er informierte den Gemeinderat am Dienstagabend, dass mit Inkrafttreten des Wärmeplanungsgesetzes (WPG) zum 1. Januar 2024 sowie des Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetzes Baden-Württemberg (KlimaG BW) für alle Kommunen die Verpflichtung besteht, bis spätestens 30. Juni 2028 eine kommunale Wärmeplanung (KWP) durchzuführen.