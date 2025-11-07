Kommunale Wärmeplanung: Friesenheim geht den Schritt in Richtung Klimaneutralität

Der Vertrag zwischen Gemeinde und Badenova ist unterzeichnet: In Friesenheim beginnt damit eine erste Bestandsanalyse in Verbindung mit der kommunalen Wärmeplanung.
In zwei Unterschriftsmappen liegen die Verträge zwischen Badenova und der Gemeinde Friesenheim bereit. Für Bürgermeister Erik Weide ist die Unterzeichnung der Verträge zur ersten kommunalen Wärmeplanung der Gemeinde Friesenheim eine gute Sache, weil sie die Gemeinde in der Klimaneutralität weiterbringen wird. Etwas länger gedauert habe es – ganze zwei Jahre –, weil die Gemeinde auf Fördergelder zur Finanzierung angewiesen ist. Die kommunale Wärmeplanung mit dem Vertragspartner Badenova kostet die Gemeinde Friesenheim 70 000 Euro. Der Startschuss kommt zeitgleich mit der Zusage eines Förderungspakets des Landes Baden-Württemberg in Höhe von 80 Prozent. Zwei Jahre auf Halde mussten sein und hätten sich gelohnt, erklärte Bürgermeister Weide im Pressegespräch.