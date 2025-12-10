Kommunale Kulinarik: Coburg würdigt die Bratwurst mit Ampelmännchen

1 Die Bratwurst ist den Coburgern heilig. Foto: Constantin Hirsch/Stadt Coburg/dpa Im oberfränkischen Coburg ist man besonders stolz auf die eigene Variante der Bratwurst. Sie ist lang und schmal und nun auch für Fußgänger ein Augenschmaus.







Coburg - Die Bratwurst ist wahrscheinlich für viele Menschen das Typischste für Franken - die Coburger würdigen die beliebte Speise nun auf ihre Weise: mit einem eigenen Ampelmännchen, das eine Bratwurst im Semmel in der Hand hält. "Alle Ampeln rund um den Markt, wo es unsere leckere Bratwurst tagtäglich gibt, werden mit dem Ampelmännchen bestückt", sagte Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD) bei der Vorstellung.