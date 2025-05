Saur in Freudenstadt Azubis übernehmen die Bäckerei-Filiale

Vom 6. bis 18. Mai ist die Filiale der Bäckerei Saur am Marktplatz in Freudenstadt eine Azubi-Filiale. Von der Produktion bis zum Verkauf übernehmen die Auszubildenden unter dem Motto „Backen ist unser Handwerk – Zukunft unser Rezept“ alles was zu tun ist.