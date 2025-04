Wärmenetze in Albstadt Wasserstoff ist „unfassbar unplanbar“

Wärmenetze sind in Albstadt nur bedingt realisierbar. Doch bei steigenden Heizkosten werden sie interessanter. Was geht und wo, darüber haben die Albstadtwerke und die Stadtverwaltung informiert – und sich zuvor in Chambéry ein Wärmenetz angeschaut.