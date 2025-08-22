Kommt Windkraft nach Sulgen?: Die Entscheidung beim Feurenmoos naht

Vom geplanten Windkraftprojekt im Feurenmoos betroffene Anwohner trafen sich auf der Hutneck mit Stefan Teufel (CDU) zum kritischen Gedankenaustausch.
Für das Feurenmoos und seine Anwohner naht ein wichtiges Datum: Am 26. September soll die Verbandsversammlung des Regionalverbands Schwarzwald-Baar-Heuberg die Ausweisung der Vorrangflächen für die Errichtung von Windparks verabschieden. Zu diesen zählt auch das Feurenmoos zwischen Sulgen, Schönbronn, Hardt und Eschbronn, für das die Stadtwerke Tübingen sogar schon einen Bauantrag von fünf Windrädern beim Landratsamt Rottweil gestellt haben. Gegen diese Ausweisung als Vorranggebiet und gegen die geplanten Anlagen gibt es aus der Bevölkerung seit Bekanntwerden Widerstand .