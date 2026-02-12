Kommt ein Zusammenbruch?: Warum der Mahlberger Grundschule kalte Klassenzimmer drohen

Die Sanierung der Heizungsanlage der Grundschule duldet keinen Aufschub mehr. Darin war sich der Gemeinderat Mahlberg einig. Und es gibt noch mehr Mängel.
Das Urteil nach einer Inaugenscheinnahme des Heizungssystems von Grundschule und Stadthalle in der Vorwoche durch Bauamtsleiterin Justine Jörger, Katrin Hallmann vom Ingenieurbüro Vertec und den beiden sachkundigen Stadträten Philipp Künle (Bürgerforum) und Frank Herden (SPD) fiel verheerend aus. Philipp Künle beschrieb es in einem dem Gemeinderat am Montag vorgelegten Protokoll so: erheblicher Wartungsstau, Überalterung, keine effiziente Steuerung, funktionsloses Mischsystem wegen defekter Hydraulik, Reparatur ist Geldverschwendung. Kurz: Es besteht dringender Handlungsbedarf.