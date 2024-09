Kommentar zum Architektenwettbewerb: Ein Projekt für Jahrzehnte

Den neuen Entwurf für Bad Dürrheims Mitte bewertet unser Redakteur Wilfried Strohmeier.









Link kopiert



Es ist ein Entwurf, der vieles umkrempelt und der nicht von heute auf morgen zu realisieren ist – bezüglich der Kosten und des Arbeitsaufwandes. Aber es ist ein großer, ein mutiger Entwurf, der für die Stadt in Zukunft vieles bewegt. In seiner Gesamtheit ist er schlüssig. Es wird gebaut, abgerissen und begrünt – in manchen Punkten bleibt buchstäblich kein Stein auf dem anderen. Wichtig ist durchaus, dass das Obergeschoss im Haus des Gastes genutzt werden soll. Natürlich wäre ein schicker Anbau für manche schön gewesen, doch in 25 bis 30 Jahren wäre dieser wahrscheinlich auch renovierungsbedürftig – und das Haus des Gastes wäre zusätzlich als Kostenträger immer noch vorhanden gewesen. Jetzt gilt es den Gemeinderat zu überzeugen und zu schauen, was wann realisiert werden kann – es stehen bekanntlich noch andere kostenintensive Projekte an.