Staatsgewalt, so bitte nicht!

1 Nach dem „Burnout“ zeigen sich Brandspuren. Das Abbrennen war von der Stadt nicht explizit genehmigt. Foto: Privat

Wieder einmal gibt es Kritik an einem Polizeieinsatz. Unser Autor ist empört.









Die Schramberger Polizei ist jung und dynamisch. Immer wieder aber auch unerfahren und unreflektiert zugange. In Teilen meinem Eindruck nach auch besonders auf dem rechten Auge blind, darauf deuten mehrere Ereignisse und Sachverhalte in der Fünftälerstadt hin. Das Problem, das sie hat, ist für Außenstehende kaum in Gänze einschätzbar.