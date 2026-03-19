Kommentar: Es bleibt eine Gratwanderung

1 Die Tribergerin Miriam Schmitt mit den Akten zum Rechtsstreit gegen das Jobcenter. Foto: Erika Rapthel-Kieser „Die Jobcenter testen bundesweit ihre Grenzen aus“, sagt unsere Autorin Erika Rapthel-Kieser.







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Das Jobcenter im Schwarzwald-Baar-Kreis ist nicht das einzige, das versucht, bei Wohngemeinschaften herauszufinden, ob da eine sogenannte „Verantwortungs- und Bedarfsgemeinschaft“ dahinter stecken könnte. Selbst Antragsteller aus Studenten WGs in großen deutschen Städten wie Leipzig oder Berlin, in denen Wohnraum rar und teuer ist, berichten, dass sie dazu aufgefordert wurden, die Namen ihrer Mitbewohner preiszugeben. Das müssen sie aber nicht. Denn auch ein Sozialhilfeempfänger hat ein Recht auf die „Unverletzlichkeit der Wohnung“. Das Sozialgericht in Reutlingen hat deshalb im Fall der Tribergerin Miriam Schmitt die Sachbearbeiter in die Schranken gewiesen. Es betonte aber auch, dass Leistungsempfänger zur Mitwirkung verpflichtet sind und am Ende die Summe der Indizien entscheiden könnte. Eine Gratwanderung zwischen dem Nachweis von Leistungsmissbrauch oder der Drangsalierung eines sozial schwachen Menschen bleibt es allemal.