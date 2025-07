Kommentar: Die Visionen waren richtig

1 Ein feierlicher Akt und Unterzeichner von elf Organisationen, Firmen, Verbänden und Behörden im Burladinger Umspannwerk. Es ist das größte und bisher einzige komplett digitale Europas. Danach ging es zu Fachvorträgen in die Stadthalle. Foto: Rapthel-Kieser Zum „Memorandum of Understanding“, welches im Burladinger Umspannwerk unterzeichnet wurde und zu den Fachvorträgen, kommentiert unsere Autorin.







„Wer Visionen hat sollte zum Arzt gehen und nicht in die Politik“, sagte Alt-Bundeskanzler Helmut Schmid einmal in nordischer Knochentrockenheit. Wenn Visionen haben aber heißt, vorausschauend zu denken und zu planen, dann braucht es genau solche Menschen in der Politik. Solche, die nicht zögern und zagen, solche, die sich von Ereignissen nicht treiben lassen, sondern sie mitgestalten, im besten Falle sogar machen. Die Grünen wollten sie wahr machen, diese Visionen, stolperten aber darüber, den dritten Schritt vor dem ersten getan zu haben. Das deutete Bürgermeister Davide Licht in der Stadthalle an. Die Öko-Idee von der dezentralisierten Selbstversorgung durch Windräder, Photovoltaik und Speicherkapazitäten – sie bleibt aber richtig. Und das jetzt alle in Burladingen das Hohelied der erneuerbaren Energien sangen – so manchem Grünen Ex-Spitzenpolitiker wäre es ein inneres Missionsfest gewesen.