Kommentar auf der Plattform „X“: 68-Jähriger Lahrer beleidigt FDP- Politikerin und muss eine Geldstrafe zahlen

Ein Lahrer hat FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann online verunglimpft und eine verbotene SA-Losung verwendet. Dafür muss der 68-Jährige eine Strafe von 3150 Euro zahlen.
Wegen Online-Kommentaren vor Gericht – so ergeht es immer mehr Menschen in den vergangenen Jahren. Verantwortlich dafür ist unter anderem die Meldeplattform „So Done“, die mit einer KI Äußerungen im Netz auf ihre Strafbarkeit überprüft und sammelt. Diese können dann von den Betroffenen angezeigt werden. Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann gehört zu den aktivsten Klientinnen und hat alleine in den vergangenen eineinhalb Jahren 1900 Strafanzeigen mithilfe von „So Done“ gestellt. Nun traf es einen 68-Jährigen Lahrer, der aufgrund eines Onlinekommentars von ihr angezeigt wurde.