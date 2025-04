1 Eine große Vielfalt an aufwendig gestalteten Ostereiern – sowie zum Osterfest passendem Kunsthandwerk – wird es bei der 36. Auflage der Haigerlocher Ostereier-Ausstellung zu sehen geben. Foto: Galerie Die Schwarze Treppe

Die Haigerlocher Ostereier-Ausstellung startet wieder: Die handbemalten Kleinode gibt es am kommenden Wochenende, 5. und 6. April, erstmals im evangelischen Gemeindehaus zu sehen.









Link kopiert



Einmal im Jahr wird es in der Osterzeit in Haigerloch bunt, wenn sich alles rund um das Ei dreht: So auch bei der 36. Haigerlocher Ostereier-Ausstellung. Die filigrane „Kunst auf dünner Schale“ wird voraussichtlich auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucher nach Haigerloch locken.