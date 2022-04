1 Oberst Philipp Leyde (von links), der scheidende Kompaniechef Jan Timo Hamacher, der neue Kompaniechef Johannes Wendroth sowie Général de brigade Jean Philippe Leroux haben die Übergabe im Villinger Spitalgarten in der Patenstadt Villingen-Schwenningen durchgeführt. Foto: Stadt Villingen-Schwenningen

Die Panzerpionierkompanie 550, stationiert in Stetten am kalten Markt, trat am Mittwochabend zur Kommandoübergabe im Villinger Spitalgarten an, um Major Jan Timo Hamacher als Kommandeur zu verabschieden, der dieses Amt seit 2019 innehatte. Die Öffentlichkeit war jedoch nach Angaben der Pressestelle der Stadt nicht zugelassen.















VS-Villingen - "Die Stadt Villingen-Schwenningen richtete als Patengemeinde der Kompanie die Veranstaltung am Mittwochabend aus und bot umringt von Franziskaner, Stadtmauer und Romäusturm eine einzigartige Kulisse für das militärische Spektakel", informiert die Verwaltung über die nicht-öffentliche Veranstaltung.

Hochrangige Gäste

Neben den 185 Soldaten seien auch hochrangige militärische Gäste vor Ort gewesen. Darunter Général de brigade Jean Philippe Leroux und der Brigade-Kommandeur Oberst Philipp Leyde, die die Kommandoübergabe durchführten. Auch Familienangehörige sowie einige Stadträte nahmen an der Zeremonie der Bundeswehr teil, heißt es weiter.

Feierlich umrahmt

"Ich freue mich auf jeden Fall, im Rahmen unserer Patenschaft und Freundschaft, die heutige Kommandoübergabe ausrichten zu dürfen und damit auch die Gelegenheit bekomme, ihnen für ihr Engagement zu danken. Denn die Patenschaft soll die Verbundenheit der Bürger Villingen-Schwenningens zur Bundeswehr, insbesondere zu den Soldaten der Panzerpionierkompanie 550 zum Ausdruck bringen. Sie soll dazu beitragen, die gegenseitigen Beziehungen zu intensivieren und die Integration der Einheit in die Bevölkerung zu fördern", so Oberbürgermeister Jürgen Roth in seiner Begrüßungsrede. Feierlich umrahmt wurde die Veranstaltung von der historischen Bürgerwehr und Trachtengruppe Villingen, deren Stadt- und Bürgerwehrmusik die Nationalhymnen und den Marsch unter Leitung von Markus Färber spielte.

Amtshilfe bei Covid-Pandemie

Für den scheidenden Kompaniechef Hamann gab es von Général de brigade Jean Philippe Leroux lobende Worte: "Sie haben sich als zuverlässigen, durchsetzungsstarken und zielgerichteten Major bewiesen und ich wünsche ihnen viel Soldatenglück für die Zukunft", so Leroux, der auch den Einsatz für die Ausbildung der Soldaten, die Teilnahme an verschiedenen Übungen sowie den Amtshilfe-Einsatz zur Bekämpfung der Covid-Pandemie anerkennend erwähnte. Dem scheidenden Major wurde das Ehrenkreuz der Bundeswehr in Silber für treue Pflichterfüllung und überdurchschnittliche Leistung durch den Général de brigade und den Brigade-Kommandeur Leyde verliehen.

Johannes Wendroth ist neuer Kommandeur

Im Rahmen der Kommandoübergabe erhielt Hauptmann Cornelius Ortlieb aus den Händen von Major Hamacher für besondere Leistungen den Coin der Panzerpionierkompanie. Im Anschluss wurde dem neuen Kompaniechef Hauptmann Johannes Wendroth das Kommando per feierlicher Übergabe der Kompaniewimpel übertragen. Wendroth gab darauf das Kommando: "Kompanie stillgestanden! Auf meinen Vorgänger ein dreifach kräftiges Anker, wirf, Anker, wirf, Anker, wirf".

Empfang im Gewölbekeller

Im Anschluss wurde im Gewölbekeller für die Soldaten und die Gäste ein kleiner Empfang ausgerichtet. OB Roth übergab dabei auch Präsente der Stadt an Hamacher und Wendroth sowie deren Frauen. Zum Abschied äußerte sich Major Hamann begeistert von der Patenschaft zwischen der Kompanie und der Stadt: "Der Oberbürgermeister lebt die Patenschaft. Das finde ich unglaublich wichtig. Wir hätten natürlich in den vergangenen zwei Jahren gerne noch vieles mehr hier erlebt, insbesondere wollten wir unser 20-jähriges Patenjubiläum groß gemeinsam mit VS feiern. Leider war es nicht möglich, doch die Patenschaft hat darunter in keiner Weise gelitten."

Langjährige Patenschaft

Im Jahr 2000 wurde zwischen der Stadt Villingen-Schwenningen und der Panzerpionierkompanie 550 eine Patenschaft gegründet. Die Panzerpioniere waren zu diesem Zeitpunkt in der Villinger Kaserne stationiert. Trotz deren Standortverlegung nach Immendingen beziehungsweise nach Stetten am kalten Markt besteht auch heute noch eine intensive Patenschaft. Die Panzerpioniere pflegen nicht nur zur Stadt eine enge Verbindung, sondern haben auch freundschaftliche Bindungen mit hiesigen Traditionsvereinen. So werden die Panzerpioniere auch beim großen Zapfenstreich, der im November von der Stadt anlässlich des Stadtjubiläums ausgerichtet wird, anwesend sein.