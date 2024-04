1 Auch die politische Prominenz ließ sich die Weine und das Winzervesper schmecken. Foto: Schillinger-Teschner

Bei der Jungweinprobe 2024 im Ringsheimer Bürgerhaus wurde Traditionelles gekonnt mit den der Zeit geschuldeten Neuerungen gepaart. Bei der Vorstellung des Rebensafts gab es dieses Jahr Unterstützung von der Feuerwehr.









Drei Neuerungen erwarteten die Besucher der Jungweinprobe in Ringsheim. In den Vorjahren wurden jeweils neun Jungweine vom Kaiserberg zur Verkostung gebracht. Dieses Jahr hingegen wurden sechs Jungweine, die noch nicht auf die Flasche aufgezogen wurden und drei bereits fertig ausgereifte Weine der Jahrgänge 2022 und 2023 ausgeschenkt. „Der Ausbau reduziert die Menge, so ist das auch beim Rebsaft!“ erklärte Bürgermeister Pascal Weber diese erste Neuerung. Die Tradition, dass alle ausgeschenkten Tropfen vom Kaiserberg stammen, wird hingegen beibehalten.