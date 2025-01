Kommandant blickt zurück: Ringsheimer Feuerwehr hatte 2024 so viele Einsätze wie nie zuvor

1 Kommandant Christian Feist (von links), Frank Biehler (für 40 Jahre Treue geehrt) und Bürgermeister Pascal Weber freuen sich über die gut aufgestellte Feuerwehr Ringsheim. Foto: Feuerwehr

Die Ringsheimer Feuerwehr blickt auf ein aufregendes Jahr 2024 zurück.









„Es war ein Jahr mit so vielen Einsätzen wie nie zuvor“, beschrieb Kommandant Christian Feist das Jahr 2024 auf der Hauptversammlung der Feuerwehr Ringsheim. Nach einem starken Jahr im neuen Feuerwehrhaus habe man sich dort eingelebt, berichtet die Feuerwehr in einer Mitteilung. Feist freute sich, bei der Versammlung die Mannschaft so zahlreich zu begrüßen, ebenso wie die Gemeinderäte und Bürgermeister Pascal Weber, die Ehrenabteilung und den stellvertretenden Kreisbrandmeister Thomas Happersberger. Der stellvertretende Kommandant Volker Kern verlas als Pressesprecher den Tätigkeitsbericht. Er schilderte angenehme Sachen wie vier Hochzeiten sowie auch zahlreiche Geburtstage und Feste, die die Kameraden besuchten. Auch über die Einzelheiten der Einsätzen berichtetet er und über den Vereinsteil, der eine Feuerwehr am Leben hält. Letzteres lobte und bestätigte auch Happersberger. Der Zusammenhalt der Mannschaft führe zu Ehrungen für lange Mitgliedschaften (siehe Info).