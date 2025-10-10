Komitee gibt Siegerin bekannt: María Corina Machado aus Venezuela mit Friedensnobelpreis ausgezeichnet

Die venezolanische Oppositionspolitikerin María Corina Machado ist mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Wie begründet das Komitee die Entscheidung?
Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die venezolanische Oppositionspolitikerin María Corina Machado. Sie werde ausgezeichnet für ihren „unermüdlichen Einsatz zur Förderung demokratischer Rechte für das Volk Venezuelas und für ihren Kampf für einen gerechten und friedlichen Übergang von der Diktatur zur Demokratie“, sagte Jörgen Watne Frydnes, der Vorsitzende des norwegischen Nobelkomitees, am Freitag in Oslo.