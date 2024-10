Komet Tsuchinshan-Atlas: Gute Sicht vom Kinzigtal aus

1 Ein schöner Anblick an diesem richtig klaren Abend Foto: Franz Schmalz/FS-Foto

Nach zwei vergeblichen Versuchen, den Kometen Tsuchinshan-Atlas zu beobachten und zu fotografieren, war der Himmel am Montagabend über dem Kinzigtal ziemlich von dem in letzter Zeit vorhandenem Wolkenvorhang befreit und gab die Sicht auf den Kometen frei. Von einem guten Standort aus, dem sogenannten Hexenlandeplatz, weit entfernt von künstlicher Lichtverschmutzung, waren die Bedingungen fast ideal. Fast deshalb, weil der Mond das Licht des Kometen gegen Ende der Beobachtung doch merklich abschwächte. Für die Fotografie gab das wenig Abbruch wie die Aufnahmen von Franz Schmalz zeigen. Nach seiner Einschätzung hätte er einen noch etwas helleren Kometen erwartet, da an den Vortagen, als er bei uns noch nicht sichtbar war, von Expertenseite eine größere Helligkeit prognostiziert wurde. Ein schöner Anblick an diesem richtig klaren Abend war es allemal. Leider entfernt sich der Komet in den kommenden Tagen weiter von der Sonne und der Erde, damit nimmt seine Helligkeit und Größe weiter ab und so dürfte er gegen Ende des Monats und später nur noch mit Hilfe von Fernglas und Teleskop zu sehen sein.