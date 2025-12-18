Kombinations-Weltcup: Hoffnungen gehen gegen Null – 60.Auflage kann wohl nicht stattfinden

Das Schonacher Organisationskomitee macht sich die Entscheidung in mehreren Sitzungen nicht einfach. Einen Ausweichtermin im Spätwinter gibt es wohl nicht.

Das ist bitter: Der 60. Schwarzwald-Pokal der Nordisch-Kombinierer (Herren und Frauen), vom 2. bis 4. Januar in Schonach geplant, kann wohl nicht stattfinden. Dies dürfte an diesem Freitag offiziell verkündet werden. Das Organisationskomitee um Organisationschefin Heidi Spitz hat in dieser Woche in mehreren Besprechungen lange gekämpft und überlegt, um das Traditionsevent in diesem Winter vielleicht doch noch zu retten.

Doch das Frühlingswetter im Schwarzwald und die nur leichten Winterwetter-Prognosen nach Weihnachten wurden in der Entscheidungsfindung ein „Brandbeschleuniger“. Der zu warme Dezember hatte die Rahmenbedingungen schon seit Tagen verschärft. Schnee-Depots waren natürlich in Schonach schon lange angelegt, doch angesichts der Tatsache, dass es in der Region zuletzt selbst nachts keine Minusgrade gab, kann die Absage wohl nicht mehr vermieden werden.

Die Winterrückkehr kommt wohl zu spät

Heidi Spitz gab sich am Donnerstagnachmittag noch kämpferisch, setzte auf den angesagten Temperatursturz ab diesem Wochenende. „Wir versuchen alles, doch es wird in diesem Jahr wirklich schwer.“ Doch selbst wenn die finalen, umfangreichen Arbeiten an der Schanze oder draußen im Wittenbachtal ab 27. Dezember aufgrund gesunkener Temperaturen hätten regulär beginnen können, wird es zu kurzfristig. Außerdem prognostizieren die Meteorologen den großen Neuschnee in den kommenden Tagen nun gerade auch nicht.

Immerhin: Die Schonacher haben bereits die fixe Zusage für den Weltcup 2027 und könnten auch für 2028 im kommenden Sommer von der FIS (Ski-Weltverband) den Zuschlag bekommen.

Die große aktuelle Frage lautet nun aber: Wird es im Fall einer Absage für Schonach Anfang Januar einen Ersatz-Austragungsort geben? Die Drähte zwischen dem Deutschen Skiverband (DSV) und des Weltskiverbands (FIS) liefen am Donnerstagabend jedenfalls heiß. Doch die Schneelage ist selbst in den Alpenregionen momentan generell nicht berauschend.

Der Olympia-Countdown der Kombinierer

An diesem Wochenende findet der Weltcup der Kombinierer in Ramsau (Österreich) statt. Nach dem eigentlichen Termin in Schonach sind noch folgende Weltcups bis zu den Olympischen Spielen in n Mailand/Cortina d’AmpezzoItalien geplant: 8. bis 11.Januar in Otepää, 16. bis 18. Januar in Oberhof und 29. bis 1. Februar in Seefeld.