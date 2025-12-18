Kombinations-Weltcup: Hoffnungen gehen gegen Null – 60.Auflage kann wohl nicht stattfinden

Das Schonacher Organisationskomitee macht sich die Entscheidung in mehreren Sitzungen nicht einfach. Einen Ausweichtermin im Spätwinter gibt es wohl nicht.
Das ist bitter: Der 60. Schwarzwald-Pokal der Nordisch-Kombinierer (Herren und Frauen), vom 2. bis 4. Januar in Schonach geplant, kann wohl nicht stattfinden. Dies dürfte an diesem Freitag offiziell verkündet werden. Das Organisationskomitee um Organisationschefin Heidi Spitz hat in dieser Woche in mehreren Besprechungen lange gekämpft und überlegt, um das Traditionsevent in diesem Winter vielleicht doch noch zu retten.