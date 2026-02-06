Kombination droht Olympia-Aus: Heftige Kritik am IOC – nicht nur von Nathalie Armbruster

Von wegen Gleichberechtigung! Bei den Winterspielen im Norden Italiens dürfen die Kombiniererinnen nicht starten – weshalb eine ganze Sportart um ihre Zukunft bangt.
Je näher die Olympischen Winterspiele kamen, umso größer wurde bei Nathalie Armbruster (20) der Frust. Bis er sich kurz vor der Eröffnungsfeier am Freitagabend entlud. In deutlichen Worten kritisierte die Gesamtweltcup-Siegerin aus Freudenstadt das Internationale Olympische Komitee (IOC) – weil nicht nur sie zu Hause vor dem Fernseher sitzt, sondern alle Kombiniererinnen vom Ringe-Spektakel ausgeschlossen bleiben. Und eine ganze Sportart um ihre Zukunft bangt.