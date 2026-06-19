Kombibadpläne in Rottweil: Solebecken und 50-Meter-Bahn – warum die CDU auf genaue Zahlen besteht

Die CDU pocht auf Kostentransparenz, die Verwaltung mahnt zur Geduld: Die Diskussion um das Kombibad zeigt, wie groß die Wünsche sind und wie klein der finanzielle Spielraum ist.

Ein Solebad und ein 50-Meter-Becken – zwei Dinge, die sich viele Bürger für das geplante Kombibad wünschen. Eingeplant sind diese bislang nicht, und das hat seinen Grund. Zum einen lässt der gesteckte Kostenrahmen von rund 40 Millionen Euro keine Extras zu, zum anderen ist die Planung für den Ersatz des Aquasols so abstrakt, dass es noch nicht einmal Baugrunduntersuchungen am vorgesehenen Standort beim Rottweiler Freibad gab.

Warum die CDU dennoch auf genauere Zahlen besteht und in der Konsequenz einen Antrag stellte, erläuterte Fraktionssprecherin Monika Hugger zu später Stunde am Mittwochabend in der Marathonsitzung des Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschusses.

Bürger wollen mehr

Auslöser seien die vielen Gespräche gewesen, die sie und ihre Fraktionskollegen seit der Vorstellung der Kombibad-Pläne im Februar geführt hatten. Am Aus für die Sole hatte es viel Kritik gegeben – etwa vom Förderverein Salinenmuseum. „Aquasol und Freibad sind für die Bürger Herzensangelegenheiten“, betonte Hugger.

Für ihre Fraktion sei klar, dass über die bisherigen Planungen hinausgehende Wünsche, wie ein Solebecken und der Erhalt des 50-Meter-Beckens im Freibad, nur mit bürgerschaftlichem Engagement – sprich der Gründung eines Fördervereins – möglich seien. Dafür sei es notwendig, Klarheit über folgende Fragen zu haben: Was kostet ein Solebecken? Was der Erhalt des 50-Meter-Beckens? Mit welchen laufenden Kosten ist zu rechnen? Und: Wie kann eine Umsetzung aussehen?

Außerdem sei es an der Zeit, die Eckpunkte der bisherigen Planung in einer öffentlichen Informationsveranstaltung vorzustellen, so die CDU in ihrem Antrag.

Vorgehen in Etappen

Diese Notwendigkeit sieht die Verwaltung allerdings nicht. Oberbürgermeister Christian Ruf betonte: „Wir haben gesagt, dass wir in Etappen vorgehen. Darum braucht man sich heute nicht gravierende Sorgen zu machen.“ Vor allem beim 50-Meter-Becken sehe er die Dringlichkeit nicht, weil eine Sanierung des Freibads erst dann erfolge, wenn das Kombibad gebaut und in Betrieb sei. 2032 soll es so weit sein.

Für das Kombibad wiederum stünden die Parameter noch gar nicht fest. Auch Ruf wünsche sich Sole, aber: „Wir müssen zurückhaltend sein und sollten keine Erwartungen schüren.“ Dennoch tue man alles, um für attraktive Bedingungen zu sorgen. Dass dazu auch eine Rutsche gehören könnte, wurde in dieser Debatte allerdings nicht angesprochen.

Außen-Sole billiger

Die beiden ENRW-Geschäftsführer Stefan Kempf und Holger Hüneke berichteten von stark schwankenden Kosten bei der Solenutzung. Allein die Förderung beläuft sich im Jahr auf 10.000 bis 70.000 Euro – je nachdem, ob ein Problem auftaucht. Die auslaufenden Förderrechte habe man frisch beantragt.

Für ein Solebecken nannte die ENRW verschiedene Szenarien: Ein Sole-Außenbecken (12 auf 8 Meter) sei für etwa zwei Millionen Euro Baukosten und 110.000 Euro Betriebskosten zu haben. Ein Hallenbecken ist dagegen mit 3,3 Millionen Euro deutlich teurer. Ein kleineres Außenbecken (8 auf 4 Meter) sei mit rund 1 Million Euro für den Bau und 36.000 Euro für den laufenden Betrieb die günstigste Variante. Zudem sei ein Außenbecken deutlich langlebiger

700.000 Euro mehr für 50 Meter

Eine Sanierung des 50-Meter-Beckens verursache gegenüber der Halbierung auf 25 Meter Mehrkosten von etwa 700.000 Euro. Man liege dann bei 4,2 statt 3,5 Millionen Euro und Mehrkosten von 40.000 Euro pro Jahr für den Betrieb.

Zusätzliche Probleme: Die Preisentwicklung sei derzeit unübersichtlich und schwer abzuschätzen. Die ENRW geht von einer Steigerung von drei Prozent pro Jahr aus – mit einem gleichzeitig ansteigenden Zinsniveau. Außerdem habe man in der Finanzierungsplanung bereits Spenden und Sponsorengelder von 500.000 Euro eingepreist. Ob noch höhere Summen für Zusatzwünsche realistisch sind? Die Verwaltung ist skeptisch.

Hinzu kommen Unsicherheiten bei den Fördergeldern: Beim Bundesprogramm SKS 2026 lief die Teilnahmefrist erst am 19. Juni aus, eine Entscheidung des Haushaltsausschusses des Bundestags sei noch nicht terminiert.

Das Zahlenwerk – ein Augenöffner

„Jeder fragt sich, was sind die Zahlen“, kommentierte Hermann Breucha (FWV) die Ausführungen. Nun habe man etwas auf der Hand. „Der Antrag hat uns ziemlich die Augen geöffnet, was die Kosten anbelangt“, meinte auch Elke Reichenbach (SPD+FFR).

Dennoch - die Planungen gehen weiter, wie Hüneke berichtete. Für die Kombibad-Planung seien mittlerweile elf Bewerbungen eingegangen. Bei fünf Büros habe die ENRW ein Angebot aufgefordert. „Wir haben eine schöne Auswahl“, sagte Hüneke in der Sitzung. Mit einer Entscheidung ist laut Vorlage der Verwaltung spätestens nach den Sommerferien zu rechnen.

Wenn die Planer feststehen, sollen Schwimmvereine und Schulen in den Prozess eingebunden werden. Wenn dann greifbare Ergebnisse vorliegen und auch beim Thema Förderung Klarheit besteht, soll es eine umfassende Bürgerinfo geben. Derweil sei die wichtige Botschaft: „Da brennt jetzt nichts an“, so OB Ruf.