Kombibadpläne in Rottweil: Solebecken und 50-Meter-Bahn – warum die CDU auf genaue Zahlen besteht

Die CDU pocht auf Kostentransparenz, die Verwaltung mahnt zur Geduld: Die Diskussion um das Kombibad zeigt, wie groß die Wünsche sind und wie klein der finanzielle Spielraum ist.
Ein Solebad und ein 50-Meter-Becken – zwei Dinge, die sich viele Bürger für das geplante Kombibad wünschen. Eingeplant sind diese bislang nicht, und das hat seinen Grund. Zum einen lässt der gesteckte Kostenrahmen von rund 40 Millionen Euro keine Extras zu, zum anderen ist die Planung für den Ersatz des Aquasols so abstrakt, dass es noch nicht einmal Baugrunduntersuchungen am vorgesehenen Standort beim Rottweiler Freibad gab.