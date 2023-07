Irgendwo auf der Welt ist es schon fünf Uhr nachmittags – so lautet die Standard-Ausrede, um den Genuss von Alkohol zu verfrühter Stunde zu rechtfertigen. Einem ungeschriebenen Gesetz zufolge gibt’s Cocktails erst ab 17 Uhr. Das sagen zumindest die einen. Die anderen meinen, dass es nichts Schöneres gäbe als Day Drinking, es komme nur auf das richtige Getränk an. Geeignet auch für mittäglich-entspanntes Anstoßen ist alles, was sehr wenig Alkohol enthält.

Da kommt das neue Sommergetränk genau richtig: Port Tonic. Der Name verrät es: Es handelt sich um eine Mischung aus Portwein und Tonicwater. Mit dem Siegeszug des Port Tonics erlebt der Portwein eine Renaissance. Das Getränk war im Laufe der Jahrhunderte ganz schön angestaubt. Die meisten kennen es nur aus dem Barschrank der Großeltern oder aus dem Fernsehen.

Miss Sophie trank Portwein zum Dessert

Portwein, das tranken die Herren im Smoking nach dem Abendessen auf der „Titanic“. Miss Sophie orderte in „Dinner for One“ Portwein als Begleitung zum Dessert: „I think we’ll have port with the fruit.“ Doch man muss nicht unbedingt 100. Geburtstag feiern oder einen Eisberg rammen, um einen gepflegten Vinho de Porto zu genießen.

Wein aus der portugiesischen Hafenstadt Porto meint einen Süßwein, gehaltvoller als ein gewöhnlicher Tropfen, aber leichter als ein hochprozentiger Schnaps. Es gibt weiße und rote Portweine. Die Bezeichnung „Ruby“, bedeutet, dass der Wein in der Flasche gereift ist, „Tawny“ steht für Fassreifung.

Ein einfacher Portwein tut’s zum Mischen

Zum Mischen nimmt man einfachen Portwein, keine 40 Jahre alte Kostbarkeit. 5 cl davon, 10 cl Tonic, Eiswürfel dazu – fertig. Wer mag, pimpt das Getränk mit etwas Zitrone, Orangenschale oder einem Zweig Rosmarin. Port Tonic schmeckt frisch und fruchtig, leicht bitter, sehr spritzig bei sommerlicher Hitze. Welche Uhrzeit haben wir eigentlich?