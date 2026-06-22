Kolumbien: Rechter Kandidat de la Espriella gewinnt Präsidentschaftswahl

Knapper als in den Umfragen vorhergesagt hat sich in Kolumbien der rechtslibertäre Kandidat durchgesetzt. Am späten Abend gab es vereinzelt Unruhen.
Die Stichwahl um das Präsidentenamt in Kolumbien hat der rechtslibertäre Kandidat Abelardo de la Espriella nach offiziellen Angaben knapp für sich entschieden. Auf ihn entfielen nach laut Behördenangaben 49,66 Prozent der Stimmen. Sein sozialistischer Kontrahent Iván Cepeda kam auf 48,7 Prozent. Zudem gab es gut 1,6 Prozent Stimmenthaltungen, sogenannte „weiße Stimmen“.