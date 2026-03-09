Einst war die Kolpingsfamilie Trillfingen Patin der Kolpingsfamilie Gruol. Jetzt soll sie mehr oder weniger in dieser aufgehen.

Dass die Kolpingsfamilie Trillfingen aufgrund ihres Mitgliederschwundes – Ende 2025 waren es gerade mal noch 19 Mitglieder – sich Gedanken über ihre Zukunft machen muss, zeichnet sich schon seit längerer Zeit ab. Deshalb, so erklärte es der Kolpingvorsitzende Martin Beuter in der Hauptversammlung, sei man schon vor einem Jahr auf die Kolpingsfamilie Gruol zugegangen und habe ihr den Vorschlag einer Fusion unterbreitet. Diese hätte in einer Vorstandssitzung im vergangenen Sommer dazu ihr Okay gegeben.​

Einstimmig für Fusion

Schließlich befürwortete die Kolpingsfamilie Gruol in ihrer Hauptversammlung am 21. Februar einer Fusion beider Familien einstimmig. Und deshalb war jetzt die Kolpingsfamilie Trillfingen am Zug. Die vorzunehmende Abstimmung über diesen wichtigen Schritt fiel ebenso einstimmig aus.​

Viele Details zu klären

Wie der Zusammenschluss am Ende aussehen wird, darüber muss aber noch gesprochen werden. Es sind noch viele Details zu klären.

Was passiert zum Beispiel mit dem Guthaben der Kolpingsfamilie Trillfingen? Fließt es nahtlos in das der Kolpingsfamilie Gruol ein? Sollen Vertreter der Trillfinger Familie in der Vorstandschaft repräsentiert sein? Muss man am Ende gar über einen neuen Namen nachdenken, so wie das bei den Fusionen der vielen VdK-Ortsgruppen im Raum Haigerloch auch der Fall war? Die Trillfinger Familie ist zudem wegen des Vereinsheimes ein eingetragener Verein, die Gruoler Familie nicht.

​

4/5-Mehrheit nötig

Auf jeden Fall muss am Ende eine gemeinsame Versammlung der Mitglieder beider Familien einberufen werden, in welcher diese mit einer 4/5-Mehrheit der Anwesenden endgültig über die Fusion entscheiden.​

„Besser als Auflösung“

„Eine Fusion ist besser als eine Auflösung“, meinte der Trillfinger Kolpingsvorsitzende Martin Beuter nach einer kurzen Diskussion, obwohl auch ihm das Herz ein bisschen blutete. Vor genau 30 Jahren haben ihm nämlich die Mitglieder das Vertrauen geschenkt und ihn zum Vorsitzenden gewählt. Beuter: „Dass ich der letzte Vorsitzende sein werde, war damals nicht abzusehen und definitiv nicht mein Bestreben.“​

Aktiv und intakt

Er habe damals eine aktive und intakte Kolpingsfamilie übernommen, in der auch die Strukturen noch stimmten. Es habe sogar eine Kolpingjugend existiert, deren Teil er auch selbst gewesen sei.​​ Doch diese gibt es schon lange nicht mehr, auch die Strickfrauen haben seit einiger Zeit ihre Aktivitäten eingestellt.

Mitgliederschwund

Auch die Gewinnung neuer Mitglieder sei nicht gelungen, meinte Martin Beuter selbstkritisch. Die wenigen Ansätze dazu seien schnell im Sande verlaufen.

Junge Familien fehlen

Verschärft worden habe den Mitgliederschwund zudem der Wegzug vieler junger Mitglieder und deren Familien. „Wären sie alle noch hier im Ort oder würden noch leben, dann hätten wir kein Nachwuchsproblem.“

Kein Präses mehr

Hinzu kommt, dass Kolping Trillfingen mit der Zurruhesetzung von Pfarrer Dieter Mayer seinen Präses verloren hat und im Kolpinghäusle ein Wasserschaden entstanden ist, dessen Reparatur sich kaum noch rechnet. Als eine ihrer letzten Veranstaltungen wird die Kolpingsfamilie Trillfingen übrigens am Donnerstag, 19. März, die Versammlung des Kolpingbezirkes ausrichten.