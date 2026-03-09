Einst war die Kolpingsfamilie Trillfingen Patin der Kolpingsfamilie Gruol. Jetzt soll sie mehr oder weniger in dieser aufgehen.
Dass die Kolpingsfamilie Trillfingen aufgrund ihres Mitgliederschwundes – Ende 2025 waren es gerade mal noch 19 Mitglieder – sich Gedanken über ihre Zukunft machen muss, zeichnet sich schon seit längerer Zeit ab. Deshalb, so erklärte es der Kolpingvorsitzende Martin Beuter in der Hauptversammlung, sei man schon vor einem Jahr auf die Kolpingsfamilie Gruol zugegangen und habe ihr den Vorschlag einer Fusion unterbreitet. Diese hätte in einer Vorstandssitzung im vergangenen Sommer dazu ihr Okay gegeben.