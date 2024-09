Unterstützung für Arme in ihren Heimatländern

1 Straßenkinder in Kinshasa bekommen Verpflegung und ein Obdach bei der Steyler Mission in Kongos Hauptstadt. Foto: Kolpingsfamilie Salzstetten

Die Kolpingsfamilie Salzstetten leistet Direkthilfe für christliche Projekte in Kongo, Mosambik, Myanmar und Peru.









Link kopiert



Hilfsbedürftige Christen in aller Welt erfahren Unterstützung durch die Aktion Entwicklungshilfe der Kolpingsfamilie Salzstetten. Sie ist Wegbegleiter von katholischen Missionen in Afrika, Asien und Südamerika. Gefördert werden die Salzstetter Missionsprojekte in Kongo, Mosambik, Myanmar und Peru.