Kolpingsfamilie Geislingen: Aktive Jugend – „Es kommt nicht auf die Masse an“

75 Jahre Kolpingsfamilie Geislingen, das will gefeiert werden. Den Anfang macht „Kolpingjugend lädt ein“ am 9. Mai. Kölsch gibt‘s übrigens auch.
In allen anderen Vereinen muss man eine bestimmte Begabung haben“, erklärt Ute Koch, die schon seit 1987 dabei ist. „Bei uns muss man nichts können – und kann trotzdem alles machen, egal ob Fußball, Theater oder Projektchor.“ Der Grundgedanke läuft auf Sozialreformer und Seelsorger Adolph Kolping zurück. „Damals war es ein reiner Gesellenverein. Bei der Industrialisierung standen viele junge Männer auf der Straße. Sie sollten eine sinnvolle Freizeitgestaltung und Bildung bekommen. Hilfe zur Selbsthilfe, das hat nichts an Aktualität verloren“, so Koch.