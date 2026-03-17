Kolpingsfamilie Geislingen: Aktive Jugend – „Es kommt nicht auf die Masse an“

75 Jahre Kolpingsfamilie Geislingen, das will gefeiert werden. Den Anfang macht „Kolpingjugend lädt ein“ am 9. Mai. Kölsch gibt‘s übrigens auch.

In allen anderen Vereinen muss man eine bestimmte Begabung haben“, erklärt Ute Koch, die schon seit 1987 dabei ist. „Bei uns muss man nichts können – und kann trotzdem alles machen, egal ob Fußball, Theater oder Projektchor.“ Der Grundgedanke läuft auf Sozialreformer und Seelsorger Adolph Kolping zurück. „Damals war es ein reiner Gesellenverein. Bei der Industrialisierung standen viele junge Männer auf der Straße. Sie sollten eine sinnvolle Freizeitgestaltung und Bildung bekommen. Hilfe zur Selbsthilfe, das hat nichts an Aktualität verloren“, so Koch.

Einen entsprechenden Gesellenverein gab es Anfang des 20. Jahrhunderts bereits in Geislingen, jedoch noch nicht an den Kölner Verband angegliedert. Eine örtliche Koplingsfamilie wurde offiziell bei der Gründungsversammlung am 18. November 1951 initiiert. 33 junge Männer waren auf Anhieb dabei, zu einem Monatsbeitrag von 50 Pfennig.

1985 ging es in die USA

Neben den Kölnfahrten, die von Anfang an stattfanden, ging es 1985 etwa in die USA. Dort haben die Geislinger mit der Kolpingsfamilie Cincinnati aus Ohio, die vorab zum Deutschlandbesuch antraten, eine neue Freundschaft entwickelt.

1985: USA-Reise der Kolpingsfamilie Geislingen. Foto: Kolpingsfamilie

Ihre Präsenz zeigten die Kolpings auch engagiert bei den Stadtfesten, indem sie immer wieder spannende Aktionen und leckere Bewirtung angeboten haben, wie etwa 1988 mit einer Drehorgel. Besonders tut sich der Verein damit hervor, dass die „Kolping-Bühne“ die einzige im Ort ist, die die Theatertradition fortführt. Erstmals wurde im Dezember 1952 „Wege der Liebe“ aufgeführt. Inzwischen hat sich ein zwei-Jahres-Rhythmus etabliert. Zuletzt standen sie während des Geislinger Kultursommers 2025 auf der Bühne.

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Die erste Krise erfuhr der Ortsverein im Jahr 1973. Es wurde nämlich kein Nachfolger für das Führungsamt gefunden. Pfarrer Ewald Werner, der erst seit Januar des entsprechenden Jahres in Geislingen zuständig war, brachte die Idee ein, auf die neuen im Verband eingeführten Ämter umzustellen. So wurde Konrad Gulde also erstmals erster Vorsitzender. Die außerdem vorgenommene Gründung einer Jungkolpinggruppe brachte neuen Schwung, der bis heute anhält.

Pläne für das Jubiläumsjahr

„Es ist immer wieder eine Herausforderung, junge Leute zu finden, die sich von der Idee begeistern lassen, vor allem als kirchlicher Verein“, berichtet Vorsitzender Volker Amann. Er selbst ist seit 1979 dabei und schloss sich durch Kameradschaft an. 214 Mitglieder zählt die Kolpingsfamilie Geislingen inzwischen, viele davon jedoch passiv und den älteren Generationen angehörend. „Heute haben wir nicht mehr so viel Nachwuchs wie vor 30 Jahren, aber es kommt nicht auf die Masse an. Unsere Jugend ist zur Zeit sehr aktiv.“

1952: die Kolpingsfamilie in ihrer Gründungszeit. Foto: Kolpingsfamilie

Das Jubiläumsjahr nahm am Schmotziga bereits Fahrt auf mit dem Aperol-Spritz-Barbetrieb unter dem Motto „75 Jahre und immer noch spritzig“. Die offiziell erste Veranstaltung gibt es aber am 9. Mai im Hof des Gemeindehauses, wenn es heißt „Kolpingjugend lädt ein“. Bei gemütlichem Beisammensein gibt es nicht nur das Standardangebot, sondern traditionelles Kölsch, da der Begründer aus Köln stammt. Ein DJ unterhält am Abend mit Musik, die er auf das Publikum abstimmt.

Veranstaltungen werden fortgeführt

Am 18. Juli gibt es in der TSV Halle ein internes Fest für geladene Gäste, inklusive Foto-Show und Ehrungen. Öffentlich wird es wieder am 6. Dezember beim Kolping-Gedenktag. Während sich der Termin fest im Jahreskalender etabliert hat, wird er diesmal besonders gestaltet. Am Festgottesdienst nimmt nämlich Diözesanpräses Walter Humm teil. Besonders ist außerdem, dass die Veranstaltung in der St. Ulrich Kirche stattfinden kann, die nach erfolgter Sanierung am 4. Juli eingeweiht werden soll.

Auch die sonstigen jährlichen Veranstaltungen werden fortgeführt, so gibt es am 4. Juni zu Fronleichnam einen Frühschoppen im Kindergarten, im September eine Weinwanderung in Geislingen und auch beim Adventsmarkt ist die Kolpingsfamilie wieder mit von der Partie.

Unsere Empfehlung für Sie Soziales Kolpingsfamilie Geislingen richtet Weltgebetstag aus Das von Armut geprägte Land Myanmar stand im Fokus. Zudem wurde der treue Kolpingbruder Isidor Eisenlohr gewürdigt.

Das Angebot entsprechender Veranstaltungen wird vor allem dafür genutzt, Spenden zu sammeln. 140.000 Euro konnten die engagierten Geislinger seit Bestehen somit schon für den guten Zweck bereitstellen. Die Entscheidung für das zu unterstützende Jubiläumsprojekt steht noch aus, Vorschläge kommen vom internationalen Kolpingswerk. In mehr als 60 Ländern werden etwa zinslose Kleinkredite angeboten, ganz nach dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“.

Zum Jubiläum wurde ein Krankenhaus gebaut

So gingen zuletzt etwa 3000 Euro in die Heimat von Geislingens Präses Jean Jose, damit sich Familien beispielsweise mit einer eigenen Kuh wieder selbst auf die Beine stellen können. Weitere 3000 Euro gingen in die Ukraine zur Unterstützung von Flüchtlingen im Kriegsgebiet, vor allem um traumatisierten Menschen zu helfen.

Zum Jubiläumsprojekt der 50-Jahr-Feier wurde ein Krankenhaus im afrikanischen Benin gebaut. „Soziales Engagement ist unser Hauptanliegen. Es ist eine weltweite Gemeinschaft, nicht nur zum eigenen Vorteil“, so Vorsitzender Volker Amann.