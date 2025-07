Kolpingfamilie Oberwolfach: 100-Jähriges begangen an der Walke

1 Auch Richard Schuler besuchte mit seinem Hanomag-„Boderutscherle“ das Kolpinggrab – vor nun knapp hundert Jahren mit Schwester Theresia Winkler und Bruder Anton Schuler. Foto: Repro Haas Die Oberwolfacher Kolpingfamilie baute ein Zelt für das Fest auf.







Link kopiert



„Vor den Erfolg (und das Feiern) haben die Götter den Schweiß gesetzt“, so heißt es sprichwörtlich auch für die Kolpingfamilie, denn an der Walke hat die heiße Phase für das Jubiläumsfest zum 100-jährigen Bestehen der Kolpingfamilie innerhalb des 750jährigen Jubiläums der Gemeinde begonnen. Dem Verein ist es mit Kirchenchor und Freiwilliger Feuerwehr zu verdanken, dass an der Lai noch regelmäßig ein Sommerfest stattfindet. Am Wolftalradweg legen dann immer auch zahlreiche Sonntagsradler eine Rast ein. Nach kurzer Beratung stürmten die Helfer am Dienstag auseinander, um mit dem Zeltaufbau zu beginnen. Zuvor waren Utensilien verteilt worden, damit alles auf kürzestem Wege platziert werden konnte. Übung hat man schon seit Jahrzehnten.