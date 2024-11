Der Bischof Nikolaus besucht zusammen mit seinem Begleiter, dem Knecht Ruprecht am Donnerstag, 5. Dezember, und Freitag, 6. Dezember, wieder die Familien und Kinder in Villingen und Umgebung.

Bereits seit 1955 gibt es die Nikolaus-Aktion der Kolpingfamilie Villingen, um dem heutzutage weit verbreiteten, weltlichen Weihnachtsmann oder Santa Claus einen christlichen Gegenpol in Form eines Bischofs zu bieten. Die Anmeldeformulare und die Merkzettel für den Besuch des Nikolaus sind wieder in den katholischen Pfarrämtern und Kindergärten sowie in der Buchhaltestelle in der Brunnenstraße 16 bis 18 erhältlich.

Die Rückgabe der vollständig ausgefüllten Anmeldungen kann bis Samstag, 23. November, über das Münsterpfarramt oder ebenfalls über die Buchhaltestelle erfolgen. Aber auch im Internet auf der Homepage der katholischen Kirche unter kkiv.de/nikolaus können die Anmeldeformulare heruntergeladen werden.

Neue E-Mail-Adresse

Die ausgefüllten Anmeldungen können abgespeichert und als Anlage an die neue E-Mail-Adresse nikolausaktion-villingen@web.de geschickt werden. Aus organisatorischen Gründen kann die Kolpingfamilie nach Samstag, 23. November, keine Anmeldungen mehr annehmen.

Vor dem Besuch erhalten die Jungen und Mädchen beziehungsweise deren Familien eine Postkarte mit dem Besuchstermin des Nikolauses. Der Besuch vom Bischof Nikolaus und seinem Knecht Ruprecht ist kostenlos, Spenden sind jedoch willkommen. Diese werden für soziale und kindbezogene Projekte, auch in und um Villingen verwendet. Der Nikolaus der Kolpingfamilie Villingen kann Kinder nur in Villingen, Obereschach, Pfaffenweiler, Rietheim, Marbach sowie in Mönchweiler besuchen. Die umliegenden Kolpingfamilien veranstalten ebenfalls ihre eigenen Nikolausaktionen.

Gewänder zum Ausleihen

Die Kolpingfamilie leiht auch Paramenten und Gewänder für Nikolaus und Knecht Ruprecht gegen einen kleinen Beitrag an Institutionen und Vereine aus. Anfragen sind an per E-Mail an gerd.laun@online.de möglich.