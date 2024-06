Bezirksvorsitzender Hubert Gulde hieß zahlreiche Besucher willkommen. Betriebsseelsorger Paul Schobel aus Böblingen war Referent und Gesprächspartner, und er ging bereits im Gemeindegottesdienst auf die Thematik ein.

Zur politischen Regulierung und Förderung der sozialen Gerechtigkeit biete die katholische Soziallehre seit Beginn der Industrialisierung immer wieder umsetzbare Konzepte, erinnerte der Referent, und er zählte in diesem Zusammenhang neben „Rerum Novarum“, der Sozialenzyklika des „Arbeiterpapstes“ Leo XIII., auch Bischof Ketteler und den Gesellenvater Adolph Kolping als Vorbilder auf.

Lesen Sie auch

Ungleiche Löhne für die gleiche Arbeit

Ein Riss: ungleiche Löhne für die gleiche Arbeit

Ausgehend vom letzten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung rangierten in Deutschland schon über 15 Prozent der Menschen an oder unter der Armutsschwelle – und das in einem reichen Land, kritisierte Schobel. Als weiteren klaffenden Riss bezeichnete der Referent ungleiche Löhne für gleiche Arbeit, und er erinnerte an die „Amerikanisierung“ der Wirtschaft mit „obszönen Managergehältern“.

Sodann ging der leidenschaftliche Betriebsseelsorger auch auf die soziale Sicherung ein und nannte das jetzige Rentensystem „nicht mehr finanzierbar“.

Sensibilität für die soziale Frage

Für das eigene Verhalten riet der Referent zur Entwicklung einer Sensibilität für die neue „Soziale Frage“, das Einüben von Teilen und Solidarisieren sowie für eine offene Hand, ein offenes Ohr und ein offenes Herz für die Betroffenen in der eigenen Umgebung.

Der langanhaltende Beifall der Zuhörer zeugte davon, dass der prominente Redner mit seiner Botschaft gut ankam. Auch auf die Publikumsfragen und Einwürfe zum Tagesthema ging Schobel kompetent ein. Zum Schluss ermunterte Schobel zum Vertrauen auf die Verheißung des Propheten Jesaja (Jes 32, 17): „Das Werk der Gerechtigkeit wird der Friede sein, der Ertrag der Gerechtigkeit sind Ruhe und Sicherheit für immer.“

Hubert Gulde beschloss das Programm mit herzlichem Dank an alle Verantwortlichen und Gäste.