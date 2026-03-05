Kolping Hardt wird 75: Darum zogen die Nazis die Kasse mit 4,96 Mark Vermögen ein

Quicklebendig ist die Kolpingsfamilie Hardt – und nun stehen am Samstag, 11. April, die Feierlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen an.
Grund genug, in einer kleinen Serie ein Blick hinter die Kulissen und in die Geschichte des Vereins zu werfen. Während anderswo Kolpingsfamilien mit Überalterung zu kämpfen haben, sieht es in Hardt ganz anders aus. Es gibt Angebote für alle Altersklassen – von den Kolping-Kids bis zu den etwas gesetzteren Evergreens. Ja, sogar gleich zwei Chöre tummeln sich unter dem Dach der Kolpingsfamilie: der Kolpingchor sowie die Fis(c)herman’s Friends.