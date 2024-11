Kolosseum: Auslosung für Gladiatoren-Kämpfe im Kolosseum beginnt heute

1 Blick auf das Kolosseum in Rom. (Archivbild) Foto: Robert Messer/dpa

Der Online-Wohnungsvermittler Airbnb will das fast zwei Jahrtausende alte Kolosseum in Rom für ein PR-Spektakel nutzen. Die Auslosung für die Gladiatoren-Kämpfe beginnt nun.









Link kopiert



Rom - Nach mehr als 1.500 Jahren Ruhe will der Online-Wohnungsvermittler Airbnb im kommenden Jahr wieder Gladiatoren-Kämpfe im Kolosseum in Rom veranstalten. Die antike Arena soll an zwei Abenden im Mai nach Sonnenuntergang für etwas mehr als zwei Dutzend Gäste geöffnet werden. Die Auslosung für die Plätze beginnt an diesem Mittwoch ab 15.00 Uhr auf einer Internet-Plattform im typischen Airbnb-Stil und läuft noch knapp zwei Wochen bis zum 10. Dezember.